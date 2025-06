Marido é preso após mulher se esconder em escola, denunciar agressões e ameaças

Um homem foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas suspeito de agredir e ameaçar de morte a esposa. A vítima foi até a delegacia registrar boletim de ocorrência e apresentava lesões corporais visíveis nos braços e pernas, resultado de diversos socos que, segundo ela, foram desferidos pelo companheiro durante uma discussão. De acordo com a mulher, essa não foi a primeira vez que sofreu violência por parte do marido, que também já teria agredido o pai dela, com mais de 80 anos.

A mulher relatou ainda que, durante as agressões, o suspeito repetiu várias vezes a frase: “eu acabo com a minha vida, mas primeiro acabo com a sua”. Após ser agredida, a vítima contou que teve o celular tomado pelo agressor, mas conseguiu escapar. Ela teria se abrigado dentro de uma escola por cerca de uma hora, e, ao verificar que a motocicleta do marido não estava mais na residência, voltou para casa e conseguiu pedir ajuda na Delegacia de Atendimento à Mulher.