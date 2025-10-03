Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Prêmio

Massa FM Três Lagoas inova com a promoção ‘Eu não esqueci você’, que envolve música e saúde

A vencedora foi Daniele, que além de receber o benefício, pôde indicar uma pessoa para compartilhar da mesma experiência

Pedro Tergolino

A promoção também foi realizada em Campo Grande e Dourados, unindo música e saúde em uma experiência única para os ouvintes da Massa FM. Foto: Reprodução/TVC HD.
A promoção também foi realizada em Campo Grande e Dourados, unindo música e saúde em uma experiência única para os ouvintes da Massa FM. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Massa FM Três Lagoas inovou ao lançar a promoção “Eu Não Esqueci Você”, que premiou ouvintes com um pacote completo de saúde e bem-estar, incluindo seis meses de academia gratuita, acompanhamento com treinador físico, suplementação, nutricionista e até um treino exclusivo com o cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique & Diego.

A sortuda da promoção

A vencedora foi Daniele, que além de receber o benefício, pôde indicar uma pessoa para compartilhar da mesma experiência. Ela escolheu o irmão, que também ganhou o pacote.

“Fiquei muito feliz em ser sorteada, mas ainda mais por poder dividir essa oportunidade com meu irmão. Agora vamos juntos buscar uma vida mais saudável”, disse.

Presença especial

O cantor Diego veio a Três Lagoas para entregar o prêmio pessoalmente e participar de um bate-papo nos estúdios da Massa FM. Apaixonado por saúde e adepto de treinos, Diego compartilhou sua própria experiência de transformação.

“Quando percebi que não tinha forças para segurar minha filha no colo, entendi que precisava mudar. Hoje, a saúde faz parte da minha vida, tanto quanto a música”, contou.

Treino e acompanhamento

Os irmãos iniciaram as atividades na academia PowerFit, parceira da promoção, acompanhados pelo treinador Lendel Diniz, responsável também pelos treinos do cantor Diego. Durante seis meses, eles terão acesso a um plano detalhado de treinos e orientações personalizadas.

Expansão da campanha

A promoção também foi realizada em Campo Grande e Dourados, unindo música e saúde em uma experiência única para os ouvintes da Massa FM.

“O objetivo é tirar as pessoas do sedentarismo e mostrar que sempre é possível recomeçar”, destacou a organização.

