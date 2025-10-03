Massa FM Três Lagoas inova com a promoção ‘Eu não esqueci você’, que envolve música e saúde

A Massa FM Três Lagoas inovou ao lançar a promoção “Eu Não Esqueci Você”, que premiou ouvintes com um pacote completo de saúde e bem-estar, incluindo seis meses de academia gratuita, acompanhamento com treinador físico, suplementação, nutricionista e até um treino exclusivo com o cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique & Diego.

A sortuda da promoção

A vencedora foi Daniele, que além de receber o benefício, pôde indicar uma pessoa para compartilhar da mesma experiência. Ela escolheu o irmão, que também ganhou o pacote.

“Fiquei muito feliz em ser sorteada, mas ainda mais por poder dividir essa oportunidade com meu irmão. Agora vamos juntos buscar uma vida mais saudável”, disse.

Presença especial

O cantor Diego veio a Três Lagoas para entregar o prêmio pessoalmente e participar de um bate-papo nos estúdios da Massa FM. Apaixonado por saúde e adepto de treinos, Diego compartilhou sua própria experiência de transformação.