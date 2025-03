Matinê anima crianças com prêmios e brincadeiras nesta terça-feira em Três Lagoas

A folia está garantida para os pequenos foliões no ‘CarnaTrês 2025 – Meu Bloco na Rua’. Nesta terça-feira (4), das 16h às 18h, a circular da Lagoa Maior será palco de uma matinê especial, repleta de brincadeiras, música e diversão.

Com uma programação pensada especialmente para as crianças, o evento oferecerá diversas atrações gratuitas. Haverá apresentações musicais com as bandas Dimensão 3 e Bandart, além de atividades como pintura facial, entrega de acessórios carnavalescos e brinquedos infláveis, incluindo pula-pula e escorregador.

Outro grande destaque será o ‘Concurso de Fantasias’, que promete encantar o público com a criatividade dos pequenos foliões. A competição será dividida em três categorias: 1 a 3 anos, 3 a 5 anos e 5 a 8 anos. As inscrições serão gratuitas e realizadas no local do evento.