Mato Grosso do Sul registra mais de 1,3 mil carteiras assinadas em setembro, aponta Caged

O mercado de trabalho segue em ritmo positivo em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estado registrou 1.379 novos empregos formais no mês de setembro, impulsionado pelos setores da construção civil, indústria e comércio.

O balanço do Caged acompanha os números divulgados pelo IBGE, que mostram a taxa de desemprego nacional em 5,6%, a menor desde o início da série histórica em 2012.

O resultado reforça a tendência de recuperação econômica e geração de vagas formais, tanto no estado quanto em todo o país.

De acordo com o levantamento, os setores que mais contribuíram para o crescimento do emprego em Mato Grosso do Sul foram:

Construção civil: +762 carteiras assinadas

Indústria: +478 contratações

Comércio: +467 contratações

Por outro lado, serviços e agropecuária apresentaram retração, com queda de 203 e 125 postos de trabalho, respectivamente.

Em Três Lagoas, o saldo também foi positivo. Foram registradas 2.417 admissões e 2.369 desligamentos, resultando em 57 novos empregos formais.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), Diego Barbosa Gomes, destacou que o cenário é otimista, mas que a falta de qualificação profissional ainda limita o crescimento.