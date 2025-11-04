Mato Grosso do Sul registra mais de 1,3 mil carteiras assinadas em setembro, aponta Caged

O mercado de trabalho segue em ritmo positivo em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estado registrou 1.379 novos empregos formais no mês de setembro, impulsionado pelos setores da construção civil, indústria e comércio.
O balanço do Caged acompanha os números divulgados pelo IBGE, que mostram a taxa de desemprego nacional em 5,6%, a menor desde o início da série histórica em 2012.
O resultado reforça a tendência de recuperação econômica e geração de vagas formais, tanto no estado quanto em todo o país.
De acordo com o levantamento, os setores que mais contribuíram para o crescimento do emprego em Mato Grosso do Sul foram:
Construção civil: +762 carteiras assinadas
Indústria: +478 contratações
Comércio: +467 contratações
Por outro lado, serviços e agropecuária apresentaram retração, com queda de 203 e 125 postos de trabalho, respectivamente.
Em Três Lagoas, o saldo também foi positivo. Foram registradas 2.417 admissões e 2.369 desligamentos, resultando em 57 novos empregos formais.
O presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), Diego Barbosa Gomes, destacou que o cenário é otimista, mas que a falta de qualificação profissional ainda limita o crescimento.
“Temos empresários que querem contratar, mas encontram dificuldade em preencher as vagas. Falta qualificação específica para algumas funções”, explicou.
O diretor da Casa do Trabalhador, Sidney Abreu, reforçou que o estado vive um momento de pleno emprego, o que também contribui para a escassez de mão de obra disponível.
“Estamos em pleno emprego, tanto em Três Lagoas quanto no estado. É um bom sinal, mas também dificulta o preenchimento rápido das vagas abertas”, afirmou.
Mesmo com o cenário de estabilidade, a Casa do Trabalhador ainda oferece diversas vagas abertas:
- 54 vagas no setor de serviços;
- 22 na indústria;
- 20 no comércio;
- 7 na construção civil.
As oportunidades reforçam a tendência de crescimento do emprego formal e mostram que Três Lagoas segue entre as cidades que mais geram vagas no estado.