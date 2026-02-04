MEC divulga 226 mil pré-selecionados na primeira chamada do Prouni  2026

O processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni) teve 226.502 pré-selecionados na primeira chamada.
A edição de 2026 é a maior da história do Prouni, com a oferta de 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.
O resultado da primeira chamada foi publicado nesta terça-feira (3) pelo Ministério da Educação (MEC) e está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do ProUni.
O programa federal oferece bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de nível superior em instituições de ensino privadas. O público-alvo é composto por brasileiros sem diploma de nível superior.
Do total das quase 600 mil bolsas oferecidas, 275.329 são integrais (100% de gratuidade ao estudante) e 320.045 parciais (50% do valor da mensalidade do curso).
Documentação
Os estudantes da primeira chamada do Prouni devem ficar atentos ao prazo para a comprovação de informações prestadas no momento de inscrição.
Até 13 de fevereiro eles devem entregar a documentação necessária diretamente às instituições privadas de ensino superior em que foram pré-selecionados. O que pode ocorrer por meio de comparecimento no local ou encaminhamento da documentação por meio virtual, conforme definido pela faculdade.
Se a entrega for presencial, a faculdade privada deverá orientar colaboradores para receberem a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.
Pré-selecionados
Nesta quarta-feira (4), o MEC divulgou dados sobre os inscritos e os pré-selecionados na primeira chamada da primeira edição do ano do ProUni.
De acordo com o balanço, o estado com maior número de pré-selecionados na primeira chamada foi São Paulo, com 43.891 estudantes. Em seguida, estão Minas Gerais (21.413), Bahia (19.122)e Rio de Janeiro (15.124).
Na lista dos cursos com maior número de pré-selecionados na primeira chamada, estão: administração (22.871); direito (16.045), ciências contábeis (12.308) e ciências contábeis (12.308).
Perfil dos inscritos
O perfil dos inscritos foi marcado pelo protagonismo feminino, predomínio jovem e diversidade étnico-racial.
As mulheres representam 67% do total de inscritos (551.313) e os homens inscritos foram 275.935.
A faixa etária com o maior número de inscritos é de 18 a 20 anos, com 470.296 inscritos. Em seguida, estão as faixas de 21 a 30 anos (237.419 inscritos); de 14 a 17 anos (48.065 inscritos); e de 31 a 50 anos (64.104 inscritos). Já os candidatos acima de 50 anos, chegam a 7.364 inscritos.
A maior parte dos inscritos se declarou de cor parda (377.205). Já aqueles que se identificam de raça branca totalizaram 334.057 inscritos. Os autodeclarados pretos são 104.944; os amarelos, 8.169; e indígenas, 2.873.
Proporcionalmente, o curso mais concorrido — ou seja, com maior número de candidatos inscrito por vaga — foi o de medicina (61,82 candidatos por vaga). Em seguida estão psicologia, (11,89 candidatos por vaga); e direito (9,24 candidatos por vaga).
Entre os cursos de licenciatura, as maiores inscrições foram para pedagogia, com 3.898 inscritos.
Segunda chamada
Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado, o resultado da segunda chamada sairá em 2 de março e a comprovação das informações será de 2 a 13 de março.
Reescrever texto para repórter ler em programa jornalístico de radio, com os principais pontos sobre como será o carnaval em três lagoas, texto dinâmico, sintético, fluidez, não precisa aspas
Fevereiro chegou e, com ele, o clima de Carnaval. Em Três Lagoas, a festa está confirmada e será realizada nos dias 14, 15 e 16, com programação concentrada na Lagoa Maior, no mesmo local do ano passado, segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Stênio Congro Neto.
“O Carnaval 2026 terá uma proposta mais singela, mas com estrutura preparada para receber o público com segurança, valorizando artistas locais e mantendo tradições como a matinê infantil, o desfile e concurso de fantasias e o retorno dos blocos carnavalescos”, destacou Stênio, ressaltando que a avenida Aldair Rosa de Oliveira na Circular da Lagoa Maior é ideal para realização do Carnaval,pois as pessoas podem levar sua cadeira de descanso e aproveitar a festa de boa.
No sábado (14), a programação começa às 15h com a matinê infantil. Das 16h às 18h, quem anima o público é a Banda do Maestro Relíquias. À noite, a partir das 19h, sobe ao palco a Banda do Hernani, com repertório carnavalesco e apresentação especial no estilo Mamonas Assassinas cover. Entre 21h e 22h, acontece o desfile dos blocos, seguido do show da Banda do Vander, encerrando o primeiro dia de festa.
O domingo (15) também começa às 15h com matinê. Às 16h30, ocorre o concurso de fantasias infantis, com categorias por faixa etária e premiação. À noite, das 19h às 21h, a animação fica por conta de Anderson e Claudinho, em formato especial de Carnaval. O desfile dos blocos acontece por volta das 22h30, e o encerramento será com o DJ Will, até a meia-noite.
Já na segunda-feira (16), o foco será a apuração e celebração dos blocos carnavalescos. A programação começa às 19h30 com DJ, seguida, às 20h30, pela apresentação da bateria da X15, que encerra o Carnaval 2026. Às 22h, será divulgado o resultado da competição entre os blocos. A premiação soma R$ 8 mil, sendo R$ 4 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro.
Durante todos os dias de festa, haverá interdição parcial do trecho em frente ao local do evento, das 15h à meia-noite, além de regras específicas para ambulantes, como a proibição do uso de recipientes de vidro, visando garantir a segurança do público.
Turismo
Além do Carnaval, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura também destacou os avanços no setor turístico do município. Criada recentemente, a pasta passa a atuar com planejamento específico para transformar o potencial local em produtos turísticos organizados.
Entre as ações em andamento estão a estruturação do Conselho Municipal de Turismo, a elaboração do Plano Municipal de Turismo, exigido pelo Ministério do Turismo para acesso a recursos federais, além da criação de um site e redes sociais exclusivas de turismo, sinalização turística e capacitação de profissionais.
A proposta inclui o desenvolvimento de produtos como passeios náuticos, trilhas, turismo rural, observação de aves e pacotes de fim de semana, voltados principalmente para visitantes de cidades da região e do interior paulista.
*Informações da Agência Brasil.