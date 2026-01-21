Veículos de Comunicação
Médico coordenador do PA Convênios fala sobre serviço do Hospital Auxiliadora

O serviço segue protocolos para praticamente todas as patologias atendidas em pronto atendimento, garantindo segurança ao paciente

Pedro Tergolino

De acordo com o coordenador, o paciente deve buscar o pronto atendimento sempre que se sentir debilitado ou apresentar algo fora do normal. Foto: Reprodução/TVC HD.
De acordo com o coordenador, o paciente deve buscar o pronto atendimento sempre que se sentir debilitado ou apresentar algo fora do normal. Foto: Reprodução/TVC HD.

O médico Rodrigo Gatto, coordenador do Pronto Atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, para apresentar à comunidade os diferenciais do serviço, que funciona 24 horas por dia e oferece atendimento ágil e resolutivo aos beneficiários de planos de saúde.

Segundo o médico, o PA Convênios é indicado para situações de urgência, principalmente quadros de dor aguda que surgem de forma repentina ou pioram em até 48 horas.

“É aquele caso em que a pessoa começa com uma dor ontem, piora hoje e não consegue atendimento em consultório. O pronto atendimento existe justamente para investigar, aliviar a dor e descobrir o que está acontecendo”, explicou.

Além das consultas de urgência e emergência, o setor conta com estrutura completa para exames, como:

  • Tomografia
  • Ressonância magnética
  • Laboratório
  • Radiografia
  • Ultrassonografia

“Tudo o que o médico precisar para fechar um diagnóstico está disponível”, destacou.

De acordo com o coordenador, o paciente deve buscar o pronto atendimento sempre que se sentir debilitado ou apresentar algo fora do normal.

“Hoje, cerca de 70% da população sofre com dores lombares, como hérnia de disco. Nem sempre a pessoa está em crise, mas quando a dor aparece, deve procurar atendimento”, orientou.

Ele reforçou que todos os profissionais são capacitados e treinados para prestar um atendimento humanizado, técnico e resolutivo.

Rodrigo afirma que a equipe se destaca pela alta resolutividade.

“Temos dados que mostram isso. Nem sempre conseguimos agradar a todos, mas buscamos resolver o problema do paciente da melhor forma possível”, disse.

O serviço segue protocolos para praticamente todas as patologias atendidas em pronto atendimento, garantindo segurança ao paciente.

Uma das novidades é o Day Clinic, modelo de internação rápida dentro do próprio PA.

“É para pacientes que já passaram por pronto atendimento e voltaram com o mesmo problema. Eles ficam internados de seis a 12 horas, em leitos específicos, para investigação mais aprofundada”, explicou.

Nesse período, o paciente pode:

  • Receber alta definitiva
  • Ser encaminhado diretamente a um especialista
  • Ou, se necessário, ser transferido para internação convencional

Atualmente, o PA Convênios conta com 18 médicos, entre clínicos e especialistas.

“Todos passam por entrevistas, avaliação de currículo e treinamento direto comigo. É um setor de porta de entrada do hospital, então não podemos ter erros”, afirmou.

Entre os especialistas estão profissionais das áreas de:

  • Geriatria
  • Medicina do trabalho
  • Tráfego
  • Clínica geral

O médico deixou um recado aos beneficiários.

“Se a dor está te incomodando, te impedindo de trabalhar ou levantar da cama, é hora de procurar um pronto atendimento. Não espere piorar. Se passou de 48 horas e não melhorou, busque ajuda. O PA do Hospital Auxiliador está de portas abertas”, concluiu.

