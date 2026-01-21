Médico coordenador do PA Convênios fala sobre serviço do Hospital Auxiliadora

O médico Rodrigo Gatto, coordenador do Pronto Atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, para apresentar à comunidade os diferenciais do serviço, que funciona 24 horas por dia e oferece atendimento ágil e resolutivo aos beneficiários de planos de saúde.
Segundo o médico, o PA Convênios é indicado para situações de urgência, principalmente quadros de dor aguda que surgem de forma repentina ou pioram em até 48 horas.
“É aquele caso em que a pessoa começa com uma dor ontem, piora hoje e não consegue atendimento em consultório. O pronto atendimento existe justamente para investigar, aliviar a dor e descobrir o que está acontecendo”, explicou.
Além das consultas de urgência e emergência, o setor conta com estrutura completa para exames, como:
- Tomografia
- Ressonância magnética
- Laboratório
- Radiografia
- Ultrassonografia
“Tudo o que o médico precisar para fechar um diagnóstico está disponível”, destacou.
De acordo com o coordenador, o paciente deve buscar o pronto atendimento sempre que se sentir debilitado ou apresentar algo fora do normal.
“Hoje, cerca de 70% da população sofre com dores lombares, como hérnia de disco. Nem sempre a pessoa está em crise, mas quando a dor aparece, deve procurar atendimento”, orientou.
Ele reforçou que todos os profissionais são capacitados e treinados para prestar um atendimento humanizado, técnico e resolutivo.
Rodrigo afirma que a equipe se destaca pela alta resolutividade.
“Temos dados que mostram isso. Nem sempre conseguimos agradar a todos, mas buscamos resolver o problema do paciente da melhor forma possível”, disse.
O serviço segue protocolos para praticamente todas as patologias atendidas em pronto atendimento, garantindo segurança ao paciente.
Uma das novidades é o Day Clinic, modelo de internação rápida dentro do próprio PA.
“É para pacientes que já passaram por pronto atendimento e voltaram com o mesmo problema. Eles ficam internados de seis a 12 horas, em leitos específicos, para investigação mais aprofundada”, explicou.
Nesse período, o paciente pode:
- Receber alta definitiva
- Ser encaminhado diretamente a um especialista
- Ou, se necessário, ser transferido para internação convencional
Atualmente, o PA Convênios conta com 18 médicos, entre clínicos e especialistas.
“Todos passam por entrevistas, avaliação de currículo e treinamento direto comigo. É um setor de porta de entrada do hospital, então não podemos ter erros”, afirmou.
Entre os especialistas estão profissionais das áreas de:
- Geriatria
- Medicina do trabalho
- Tráfego
- Clínica geral
O médico deixou um recado aos beneficiários.
“Se a dor está te incomodando, te impedindo de trabalhar ou levantar da cama, é hora de procurar um pronto atendimento. Não espere piorar. Se passou de 48 horas e não melhorou, busque ajuda. O PA do Hospital Auxiliador está de portas abertas”, concluiu.