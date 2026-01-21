Médico coordenador do PA Convênios fala sobre serviço do Hospital Auxiliadora

O médico Rodrigo Gatto, coordenador do Pronto Atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, para apresentar à comunidade os diferenciais do serviço, que funciona 24 horas por dia e oferece atendimento ágil e resolutivo aos beneficiários de planos de saúde.

Segundo o médico, o PA Convênios é indicado para situações de urgência, principalmente quadros de dor aguda que surgem de forma repentina ou pioram em até 48 horas.

“É aquele caso em que a pessoa começa com uma dor ontem, piora hoje e não consegue atendimento em consultório. O pronto atendimento existe justamente para investigar, aliviar a dor e descobrir o que está acontecendo”, explicou.

Além das consultas de urgência e emergência, o setor conta com estrutura completa para exames, como:

Tomografia

Ressonância magnética

Laboratório

Radiografia

Ultrassonografia

“Tudo o que o médico precisar para fechar um diagnóstico está disponível”, destacou.

De acordo com o coordenador, o paciente deve buscar o pronto atendimento sempre que se sentir debilitado ou apresentar algo fora do normal.

“Hoje, cerca de 70% da população sofre com dores lombares, como hérnia de disco. Nem sempre a pessoa está em crise, mas quando a dor aparece, deve procurar atendimento”, orientou.

Ele reforçou que todos os profissionais são capacitados e treinados para prestar um atendimento humanizado, técnico e resolutivo.

Rodrigo afirma que a equipe se destaca pela alta resolutividade.