Mega da Virada entra na reta final para apostas físicas e online

O sorteio será realizado às 22h (horário de Brasília), com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e Youtube.

Redação RCN67

O sorteio será realizado às 22h (horário de Brasília), com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e Youtube. Foto: Divulgação
Interessados em participar do sorteio da Mega da Virada têm até as 19h (horário de Mato Grosso do Sul) desta quarta-feira (31) para realizar suas apostas, de forma física ou online. O prêmio estimado para o sorteio deste fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história.

O concurso especial ocorre anualmente na última noite do ano. As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas de todo o país, pelo portal da Caixa e pelo aplicativo de loterias da Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking.

O sorteio será realizado às 22h (horário de Brasília), com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. Para fazer uma aposta simples, de seis números, é preciso desembolsar R$ 6.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números), e assim por diante.

Desde a sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas.

Alerta
Na última semana, a Caixa alertou para o surgimento de diversos sites falsos que simulam o portal Loterias Online, único site oficial para recebimento de apostas, inclusive apostas da Mega da Virada.

“Além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela”, destacou a Caixa em comunicado.

*Informações da Agência Brasil.

