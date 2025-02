Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 47 milhões

O concurso 2.826 da Mega-Sena, realizado no sábado (8), não teve ganhadores na faixa principal, e o prêmio acumulou para R$ 47 milhões no próximo sorteio.

O próximo sorteio será na terça-feira (11), e as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 5.

*Com informações da Agência Brasil