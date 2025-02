Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 53 milhões

Apesar disso, 116 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 29.262,50. Já a quadra teve 7.322 ganhadores, que levarão R$ 662,27 cada.

Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso tem até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (13) para registrar a aposta, que pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

*Com informações da Agência Brasil