Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 42 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.834 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (27). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 05 – 08 – 11 – 15 – 39 – 47.