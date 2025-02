Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 130 milhões

As seis dezenas do concurso 2.832 da Mega-Sena foram sorteadas no sábado (22) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou todos os números, e o prêmio acumulado para o próximo sorteio, na terça-feira (25), está estimado em R$ 130 milhões.

Semana inicia com 302 vagas de emprego na Casa do Trabalhador

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em lotéricas credenciadas ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

*Com informações da Agência Brasil