Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio

Redação RCN67

Números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57. Foto: Divulgação
Números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57. Foto: Divulgação

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.965 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 – 20 – 22 – 23 – 35 – 57

  • 65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 cada
  • 4.783 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.059,63 cada

Notícias Relacionadas

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

com informações Agência Brasil

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos