A Mega-Sena realiza nesta quarta-feira (27) o sorteio do concurso 2.834, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em lotéricas credenciadas ou pela internet. O valor do jogo simples, com seis números, é de R$ 5. O sorteio será transmitido ao vivo nos canais da Caixa no YouTube e Facebook.