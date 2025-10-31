Meio Ambiente lança concurso de desenho 'Reduzir, Reutilizar e Reciclar' para estudantes

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), lançou o concurso de desenho “Reduzir, Reutilizar e Reciclar”, que integra a programação da Semana do Lixo Zero. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar estudantes sobre a importância da sustentabilidade e estimular atitudes conscientes em relação ao meio ambiente.

Podem participar crianças do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II das escolas municipais. O tema central do concurso incentiva os participantes a refletirem sobre práticas de redução do consumo, reutilização de objetos e reciclagem de materiais, por meio da criação de desenhos originais e feitos manualmente.

Os desenhos devem ser feitos em folha A4 fornecida pela organização e podem utilizar lápis de cor, canetinhas, giz de cera, aquarela ou qualquer outra técnica manual. Cada participante pode enviar apenas um desenho, e não serão aceitos trabalhos digitais.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelos responsáveis legais dos alunos, mediante preenchimento de ficha disponível na secretaria da escola ou no site da Prefeitura de Três Lagoas. No ato da inscrição, devem ser informados o nome completo do participante, idade, turma, escola e dados de contato do responsável.

O prazo para entrega dos desenhos vai até 01 de dezembro de 2025, podendo ser entregues diretamente na escola conforme as orientações da organização.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão de jurados, considerando criatividade, adequação ao tema, qualidade técnica e mensagem ambiental, totalizando 100 pontos.