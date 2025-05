MEIs são maioria de empresas em Três Lagoas e inspiram histórias de sucesso

Três Lagoas registra atualmente cerca de 10 mil microempreendedores individuais (MEIs) ativos, um número que confirma a força do empreendedorismo e a importância desse modelo de negócio na economia local. O dado foi divulgado pelo Sebrae. O avanço do MEI é tão expressivo que hoje Três Lagoas conta com aproximadamente 17 mil empresas, sendo que a maioria absoluta está enquadrada na categoria de microempreendedor individual.

Entre esses milhares de empreendedores está Luciana Santos Coelho, de 46 anos, que viu no MEI a oportunidade de transformar sua vida. Em 2012, com três filhos pequenos para cuidar e a necessidade de acompanhá-los em consultas com psicólogo e neurologista, Luciana precisou deixar o emprego formal e decidiu empreender. Fez um curso de cabeleireira, formalizou-se como microempreendedora e começou atendendo na sala de casa. Em 2015, mudou-se para Três Lagoas, onde abriu seu próprio salão, que hoje considera um sucesso. “Sou grata a Três Lagoas, que me acolheu, e graças a Deus meu salão tem dado certo, estou satisfeita”, contou.

A força do MEI em Três Lagoas

O crescimento do número de MEIs acompanha uma tendência nacional e reforça a vocação empreendedora dos três-lagoenses. A formalização como microempreendedor individual garante benefícios como acesso à Previdência Social, emissão de notas fiscais, facilidade de crédito e segurança jurídica. “É importante lembrar que o MEI é, sim, um empresário e precisa estar atento às suas obrigações, como a entrega da declaração anual”, destacou a técnica do Sebrae, Ana Flávia de Morais Arrais.

Semana do MEI

O Sebrae reforça a necessidade de os empreendedores ficarem atentos ao prazo de entrega da declaração anual do MEI, que se encerra no próximo dia 30 de maio. De acordo com Ana Flávia, muitos deixam para regularizar a situação na última hora, o que pode acarretar em multas, inativação do CNPJ ou até exclusão do regime de MEI.

“Quem não entregar pode sofrer multas, ter a situação inativa ou até ser excluído do regime. Embora o MEI seja uma categoria bem simples, que não exige tanto quanto as demais, ele tem obrigações importantes. E é fundamental que o empreendedor tenha essa consciência”, reforçou Ana Flávia.