Mercado imobiliário aquecido pressiona valores de locação em Três Lagoas

O mercado imobiliário de Três Lagoas vive um momento aquecido, tanto na venda quanto na locação de imóveis. No entanto, os valores dos aluguéis têm sido motivo de preocupação para a população, já que os preços considerados elevados estão impactando o orçamento de muitas famílias.
De acordo com a presidente da Associação dos Corretores e Imobiliárias de Três Lagoas, Selma Ottoni, a média de aluguel para casas de dois quartos, sala e cozinha gira entre R$ 1.800 e R$ 2.200 em bairros periféricos. Já em condomínios de alto padrão, os valores partem de R$ 6 mil, podendo chegar a R$ 10 mil mensais, sem contar taxas de condomínio e IPTU.
“Quando o preço está dentro da realidade de mercado, o imóvel aluga rapidamente. Mas muitos proprietários têm pedido valores acima, e com isso os imóveis ficam fechados por meses, causando até prejuízo”, destacou Selma.
A demanda por locação aumentou principalmente pela chegada de novas empresas ao município e cidades vizinhas, como Inocência, onde está em construção a fábrica de celulose da Arauco, o que tem atraído trabalhadores e estudantes. Recentemente, segundo a associação, uma empresa solicitou a intermediação de 30 imóveis para seus funcionários de nível administrativo.
No setor de vendas, a procura também é intensa. Os imóveis mais populares, financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, estão na faixa de R$ 220 mil a R$ 235 mil. Já casas em bairros centrais ou de padrão médio chegam a R$ 350 mil. A preferência dos compradores, segundo Selma, é por imóveis prontos, já que o tempo de espera para construção em terreno individual costuma ser de pelo menos seis meses.
Outro desafio enfrentado pelos corretores é a falta de documentação regularizada em muitos imóveis, o que acaba atrasando negociações.
“É comum recebermos casas com matrículas em nome de antigos proprietários ou inventários não finalizados, o que dificulta a venda. A regularização ainda é um dos maiores entraves do setor”, explicou.
Mesmo diante desses obstáculos, a presidente da Associação dos Corretores ressalta que o mercado segue promissor.
“Três Lagoas é uma cidade atrativa, com qualidade de vida, oportunidades de emprego e boa estrutura. A tendência é que o setor imobiliário continue aquecido pelos próximos anos”, avaliou.
Atualmente, cerca de 520 corretores de imóveis atuam em Três Lagoas, atendendo desde clientes que buscam imóveis populares até negociações de alto padrão.