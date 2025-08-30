Mercado imobiliário aquecido pressiona valores de locação em Três Lagoas

O mercado imobiliário de Três Lagoas vive um momento aquecido, tanto na venda quanto na locação de imóveis. No entanto, os valores dos aluguéis têm sido motivo de preocupação para a população, já que os preços considerados elevados estão impactando o orçamento de muitas famílias.



De acordo com a presidente da Associação dos Corretores e Imobiliárias de Três Lagoas, Selma Ottoni, a média de aluguel para casas de dois quartos, sala e cozinha gira entre R$ 1.800 e R$ 2.200 em bairros periféricos. Já em condomínios de alto padrão, os valores partem de R$ 6 mil, podendo chegar a R$ 10 mil mensais, sem contar taxas de condomínio e IPTU.

“Quando o preço está dentro da realidade de mercado, o imóvel aluga rapidamente. Mas muitos proprietários têm pedido valores acima, e com isso os imóveis ficam fechados por meses, causando até prejuízo”, destacou Selma.



A demanda por locação aumentou principalmente pela chegada de novas empresas ao município e cidades vizinhas, como Inocência, onde está em construção a fábrica de celulose da Arauco, o que tem atraído trabalhadores e estudantes. Recentemente, segundo a associação, uma empresa solicitou a intermediação de 30 imóveis para seus funcionários de nível administrativo.



No setor de vendas, a procura também é intensa. Os imóveis mais populares, financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, estão na faixa de R$ 220 mil a R$ 235 mil. Já casas em bairros centrais ou de padrão médio chegam a R$ 350 mil. A preferência dos compradores, segundo Selma, é por imóveis prontos, já que o tempo de espera para construção em terreno individual costuma ser de pelo menos seis meses.



Outro desafio enfrentado pelos corretores é a falta de documentação regularizada em muitos imóveis, o que acaba atrasando negociações.