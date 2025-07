Mercado imobiliário é tema da 3ª edição do Be Talks

O cenário de crescimento de Três Lagoas foi o foco da terceira edição do Be Talks, o mais relevante evento de network empresarial da cidade, realizado nesta quinta-feira. Com o tema “Oportunidades no Mercado Imobiliário, Leilão de Imóveis e Como Alavancar seu Patrimônio”, o encontro reuniu especialistas e empresários no cinema para discutir as perspectivas do setor na região.

O idealizador do Be Talks, Márcio Viegas, ressaltou a relevância do tema para o momento atual e futuro de Três Lagoas.

“Três Lagoas, toda a nossa região vive um crescimento assim gigantesco, não só agora, mas os próximos anos que virão. E quem está preparado, tem o conhecimento sobre como investir em imóveis, por isso que esse tema é muito oportuno, vai sair na frente”, afirmou Viegas.

O evento contou com quatro convidados que abordaram diferentes aspectos do mercado.

O empresário Magid Tomé Neto, um dos palestrantes, discorreu sobre o desenvolvimento e as perspectivas da cidade, incentivando os investidores a aproveitarem o momento.

“Três Lagoas é um cenário de oportunidades. Hoje na palestra, vou falar do desenvolvimento da cidade, as perspectivas, o que está por vir, o que já está acontecendo, quem está buscando a nossa cidade para aplicar o dinheiro e também vou falar como o investidor pode aproveitar desse momento na cidade”, explicou Neto, que também ofereceu uma análise comparativa com outros tipos de investimento para confortar o público.

Um dos segmentos que mais despertam curiosidade é o de leilões de imóveis. O casal Ruan Acosta e Iara Borches, especialistas no setor em Campo Grande, apresentaram as vantagens e as estratégias necessárias para investir. Eles destacaram a possibilidade de adquirir imóveis com descontos significativos, chegando a 40% ou 50%, e em alguns casos, até 60% abaixo do valor de mercado.