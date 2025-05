Metabolismo saudável facilita o emagrecimento, aponta ortopedista

O ortopedista Maurício Naves, especialista em dor e pós-graduando em terapias regenerativas e metabolismo, alerta sobre o metabolismo travado, que pode ser um dos principais empecilhos para o emagrecimento. O metabolismo é responsável pela produção de energia no organismo, o metabolismo depende de um conjunto de fatores para funcionar bem. Sono ruim, alimentação inadequada e ausência de nutrientes podem comprometer esse processo.

Segundo o médico, a chamada saúde osteometabólica influencia tanto na disposição quanto no controle de peso. Naves citou avanços tecnológicos e protocolos médicos que auxiliam na regulação do metabolismo, entre eles o uso de medicamentos como as canetas de insulina Mounjaro e Ozempic, que se popularizaram nos últimos anos. Ele destaca a importância do acompanhamento de um profissional.

Outros fatores

Naves também abordou outras questões que afetam diretamente a qualidade de vida, como cansaço constante, dores articulares e sedentarismo. Ele explicou que o cansaço ao acordar pode ter múltiplas causas, como noites mal dormidas e carência de nutrientes importantes, como vitaminas, proteínas e aminoácidos. A partir dos 35 anos, a reposição hormonal pode ser considerada, principalmente quando o corpo começa a sentir os efeitos do estresse contínuo e de uma alimentação desequilibrada.