Metalfrio abre vagas de emprego em Três Lagoas em parceria com a prefeitura

A Metalfrio, multinacional brasileira referência em refrigeração comercial, está com diversas vagas de emprego abertas em Três Lagoas, em parceria com a Prefeitura Municipal. As oportunidades são, em sua maioria, para cargos de entrada, com possibilidade de crescimento profissional dentro da empresa.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a coordenadora de Desenvolvimento Humano da Metalfrio, Paula Regina Carvalho, explicou que a empresa possui atuação global, com unidades em vários países, e que a fábrica de Três Lagoas tem papel estratégico.

“A Metalfrio é uma empresa multinacional brasileira com atuação global. Temos unidades no Brasil, México, Turquia e Rússia. A unidade de Três Lagoas é responsável por atender toda a América Latina”, destacou.

Instalada no Distrito Industrial desde 2008, a empresa produz equipamentos de refrigeração comercial, como freezers utilizados por grandes marcas dos setores de bebidas e alimentos.

Segundo Paula, a parceria com a Prefeitura tem sido fundamental para facilitar a captação de mão de obra.

“Temos trabalhado bastante em parceria com a Prefeitura, que já possui uma infraestrutura preparada para nos apoiar nesse processo. A maior parte das nossas vagas são para cargos de entrada, como operador de produção, operador de máquinas, almoxarife e empilhadeirista”, explicou.

O gerente de Produção Industrial da Metalfrio, Juan Felipe Araújo, ressaltou que a empresa vive um momento de crescimento e alta demanda de produção, o que motivou a abertura das vagas.