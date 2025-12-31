Veículos de Comunicação
Emprego

Metalfrio oferece mais de 100 vagas de emprego

Oportunidades devem abranger diferentes áreas e reforçar o desenvolvimento econômico do município

Israel Espíndola

Juan Felipi Araujo é gerente de produção industrial. Foto: reprodução TVC
Juan Felipi Araujo é gerente de produção industrial. Foto: reprodução TVC

A indústria de refrigeração Metalfrio, instalada em Três Lagoas, anunciou a abertura de 100 vagas de emprego para o ano de 2026. A iniciativa reforça a importância do setor industrial para a economia local e amplia as oportunidades no mercado de trabalho do município.

As vagas devem contemplar diferentes áreas da produção industrial, contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento do polo industrial de Três Lagoas. A Metalfrio é reconhecida pela fabricação de equipamentos de refrigeração comercial e pela atuação no mercado nacional e internacional.

A empresa ainda deve divulgar, nos próximos meses, informações sobre os cargos disponíveis, requisitos para candidatura e prazos para o processo seletivo. Interessados devem acompanhar os canais oficiais da Metalfrio e os meios de comunicação locais para mais detalhes.

