Metalfrio oferece mais de 100 vagas de emprego

A indústria de refrigeração Metalfrio, instalada em Três Lagoas, anunciou a abertura de 100 vagas de emprego para o ano de 2026. A iniciativa reforça a importância do setor industrial para a economia local e amplia as oportunidades no mercado de trabalho do município.

As vagas devem contemplar diferentes áreas da produção industrial, contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento do polo industrial de Três Lagoas. A Metalfrio é reconhecida pela fabricação de equipamentos de refrigeração comercial e pela atuação no mercado nacional e internacional.