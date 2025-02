Metereologista fala sobre calor intenso previsto para essa semana em Três Lagoas

A semana começou com altas temperaturas em Três Lagoas, e a previsão é de que o calor intenso continue nos próximos dias. De acordo com o meteorologista Nathálio Abrão, do Centro de Meteorologia da Uniderp, as máximas ultrapassam os 35ºC em Campo Grande e podem atingir entre 40ºC e 42ºC em cidades como Porto Murtinho, Bodoquena, Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

Além do calor extremo, chuvas fortes também são esperadas na região. Na última semana, tempestades acompanhadas de raios causaram estragos pela cidade. O coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, Celso Souza, destacou a ocorrência de quedas de árvores em bairros como Carandá e na orla ribeirinha. Ele reforçou a importância da poda preventiva para evitar danos.

A previsão também indica uma mudança no clima entre quarta e quinta-feira, com a chegada de uma frente fria ao centro-sul do país. Essa alteração poderá provocar pancadas de chuva significativas em cidades como Campo Grande, Sidrolândia, Dourados e Ponta Porã, podendo gerar problemas como quedas de energia e alagamentos devido às fortes rajadas de vento e descargas elétricas.