Método Super Cérebro chega a Três Lagoas e promete desenvolver habilidades cognitivas e emocionais

O programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu a gerente de relacionamento do Super Cérebro, Selma Casagrande, e a franqueada do método em Três Lagoas, Andreia Henrique. Elas apresentaram a proposta educacional que combina o raciocínio lógico com o desenvolvimento socioemocional, por meio de atividades analógicas e jogos de tabuleiro.

Segundo elas, o Super Cérebro utiliza o Soroban, um ábaco japonês milenar, aliado a jogos de estratégia para estimular concentração, memória, foco e cálculo mental. O método, presente em mais de 300 cidades brasileiras, atende crianças, jovens e adultos.

“Nosso foco é desenvolver o cognitivo e o emocional. Trabalhamos concentração, empatia, tomada de decisão e raciocínio lógico — tudo de forma divertida e sem telas”, explicou Selma Casagrande.

As aulas são totalmente analógicas e atendem alunos de 2 a 44 anos. Em Três Lagoas, as atividades já ocorrem no Colégio Presbiteriano Sião e na escola de idiomas KNN, com aulas experimentais gratuitas disponíveis.

O método ajuda especialmente crianças com dificuldade de aprendizagem ou déficit de atenção, melhorando o desempenho escolar e o convívio social.