Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Projeto

Método Super Cérebro chega a Três Lagoas e promete desenvolver habilidades cognitivas e emocionais

As aulas são totalmente analógicas e atendem alunos de 2 a 44 anos

Pedro Tergolino

O Super Cérebro também é aplicado em empresas, ajudando a desenvolver liderança, cooperação e tomada de decisão entre os colaboradores. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
O Super Cérebro também é aplicado em empresas, ajudando a desenvolver liderança, cooperação e tomada de decisão entre os colaboradores. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

O programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu a gerente de relacionamento do Super Cérebro, Selma Casagrande, e a franqueada do método em Três Lagoas, Andreia Henrique. Elas apresentaram a proposta educacional que combina o raciocínio lógico com o desenvolvimento socioemocional, por meio de atividades analógicas e jogos de tabuleiro.

Segundo elas, o Super Cérebro utiliza o Soroban, um ábaco japonês milenar, aliado a jogos de estratégia para estimular concentração, memória, foco e cálculo mental. O método, presente em mais de 300 cidades brasileiras, atende crianças, jovens e adultos.

“Nosso foco é desenvolver o cognitivo e o emocional. Trabalhamos concentração, empatia, tomada de decisão e raciocínio lógico — tudo de forma divertida e sem telas”, explicou Selma Casagrande.

As aulas são totalmente analógicas e atendem alunos de 2 a 44 anos. Em Três Lagoas, as atividades já ocorrem no Colégio Presbiteriano Sião e na escola de idiomas KNN, com aulas experimentais gratuitas disponíveis.

O método ajuda especialmente crianças com dificuldade de aprendizagem ou déficit de atenção, melhorando o desempenho escolar e o convívio social.

“Com jogos e o Soroban, o aluno aprende de forma leve. Ele acha que está apenas brincando, mas está treinando foco e raciocínio”, destacou Andreia Henrique.

Notícias Relacionadas

O Super Cérebro também é aplicado em empresas, ajudando a desenvolver liderança, cooperação e tomada de decisão entre os colaboradores.

“Hoje vemos profissionais com dificuldade de foco e socialização. O método trabalha essas habilidades de forma prática e colaborativa”, completou Andreia.

Além disso, o projeto inclui ações voltadas a pessoas com TEA, TDA e TDAH, oferecendo recursos adaptados e acompanhamento especializado.

Interessados podem agendar uma aula gratuita pelo telefone (67) 9 9677-6319 ou pelo Instagram @metodo.sc.3lagoas.ms.

“O Super Cérebro veio para somar com famílias e escolas, ajudando a formar crianças mais focadas, empáticas e preparadas para o futuro”, finalizou Andreia.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos