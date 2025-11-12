Método Super Cérebro chega a Três Lagoas e promete desenvolver habilidades cognitivas e emocionais

O programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu a gerente de relacionamento do Super Cérebro, Selma Casagrande, e a franqueada do método em Três Lagoas, Andreia Henrique. Elas apresentaram a proposta educacional que combina o raciocínio lógico com o desenvolvimento socioemocional, por meio de atividades analógicas e jogos de tabuleiro.
Segundo elas, o Super Cérebro utiliza o Soroban, um ábaco japonês milenar, aliado a jogos de estratégia para estimular concentração, memória, foco e cálculo mental. O método, presente em mais de 300 cidades brasileiras, atende crianças, jovens e adultos.
“Nosso foco é desenvolver o cognitivo e o emocional. Trabalhamos concentração, empatia, tomada de decisão e raciocínio lógico — tudo de forma divertida e sem telas”, explicou Selma Casagrande.
As aulas são totalmente analógicas e atendem alunos de 2 a 44 anos. Em Três Lagoas, as atividades já ocorrem no Colégio Presbiteriano Sião e na escola de idiomas KNN, com aulas experimentais gratuitas disponíveis.
O método ajuda especialmente crianças com dificuldade de aprendizagem ou déficit de atenção, melhorando o desempenho escolar e o convívio social.
“Com jogos e o Soroban, o aluno aprende de forma leve. Ele acha que está apenas brincando, mas está treinando foco e raciocínio”, destacou Andreia Henrique.
O Super Cérebro também é aplicado em empresas, ajudando a desenvolver liderança, cooperação e tomada de decisão entre os colaboradores.
“Hoje vemos profissionais com dificuldade de foco e socialização. O método trabalha essas habilidades de forma prática e colaborativa”, completou Andreia.
Além disso, o projeto inclui ações voltadas a pessoas com TEA, TDA e TDAH, oferecendo recursos adaptados e acompanhamento especializado.
Interessados podem agendar uma aula gratuita pelo telefone (67) 9 9677-6319 ou pelo Instagram @metodo.sc.3lagoas.ms.
“O Super Cérebro veio para somar com famílias e escolas, ajudando a formar crianças mais focadas, empáticas e preparadas para o futuro”, finalizou Andreia.