Ministério da Saúde destina R$ 3 milhões para Central de Regulação do SAMU

A Prefeitura de Três Lagoas assegurou um investimento estratégico para o fortalecimento da rede de urgência e emergência ao viabilizar recursos federais destinados à construção da Central de Regulação das Urgências (CRU) do SAMU 192. A autorização consta na Portaria GM/ MS nº 9.578, publicada em 19 de dezembro, que prevê o repasse de R$ 2.955.000,00 para a implantação da nova estrutura no município. O recurso integra o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e tem como objetivo modernizar um dos pontos mais sensíveis do sistema de saúde: a regulação das ocorrências de urgência e emergência.

A Central de Regulação é responsável por receber as chamadas, avaliar a gravidade dos casos, definir prioridades e coordenar o envio das ambulâncias, além de articular o atendimento com hospitais e demais serviços da rede. Trata-se de uma engrenagem decisiva para garantir rapidez, precisão e eficiência no socorro à população. Para quem atua diretamente na linha de frente, a autorização do investimento representa mais do que uma nova obra. A coordenadora dos enfermeiros do SAMU, Jéssica Baptista, destaca que a construção da central atende a uma expectativa antiga da equipe. “Como enfermeira, já fui intervencionista e hoje como coordenadora, fico muito feliz e lisonjeada. Esse sempre foi um sonho do SAMU, algo que parecia distante, mas que agora começa a se concretizar”, afirmou. Segundo Jéssica, a nova base permitirá a reorganização dos fluxos de trabalho e a qualificação do atendimento prestado à população.

“Com uma base nova, a gente consegue reestruturar os fluxos, organizar melhor os processos, e isso impacta diretamente na qualidade do atendimento. O reflexo disso é sentido pela população”, pontuou. Além dos ganhos assistenciais, a estrutura também deve melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Jéssica ressalta que a atual base apresenta limitações físicas que, ao longo do tempo, acabam interferindo no serviço.