Ministério da Saúde destina R$ 3 milhões para Central de Regulação do SAMU

A Prefeitura de Três Lagoas assegurou um investimento estratégico para o fortalecimento da rede de urgência e emergência ao viabilizar recursos federais destinados à construção da Central de Regulação das Urgências (CRU) do SAMU 192. A autorização consta na Portaria GM/ MS nº 9.578, publicada em 19 de dezembro, que prevê o repasse de R$ 2.955.000,00 para a implantação da nova estrutura no município. O recurso integra o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e tem como objetivo modernizar um dos pontos mais sensíveis do sistema de saúde: a regulação das ocorrências de urgência e emergência.
A Central de Regulação é responsável por receber as chamadas, avaliar a gravidade dos casos, definir prioridades e coordenar o envio das ambulâncias, além de articular o atendimento com hospitais e demais serviços da rede. Trata-se de uma engrenagem decisiva para garantir rapidez, precisão e eficiência no socorro à população. Para quem atua diretamente na linha de frente, a autorização do investimento representa mais do que uma nova obra. A coordenadora dos enfermeiros do SAMU, Jéssica Baptista, destaca que a construção da central atende a uma expectativa antiga da equipe. “Como enfermeira, já fui intervencionista e hoje como coordenadora, fico muito feliz e lisonjeada. Esse sempre foi um sonho do SAMU, algo que parecia distante, mas que agora começa a se concretizar”, afirmou. Segundo Jéssica, a nova base permitirá a reorganização dos fluxos de trabalho e a qualificação do atendimento prestado à população.
“Com uma base nova, a gente consegue reestruturar os fluxos, organizar melhor os processos, e isso impacta diretamente na qualidade do atendimento. O reflexo disso é sentido pela população”, pontuou. Além dos ganhos assistenciais, a estrutura também deve melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Jéssica ressalta que a atual base apresenta limitações físicas que, ao longo do tempo, acabam interferindo no serviço.
“Infelizmente, hoje a base do SAMU não é bem estruturada, falta espaço adequado, áreas de descanso, setores organizados. Isso, com o passar dos anos, impacta no trabalho”, explicou.
A nova central deve contar com áreas de descanso adequadas, cozinha, salas de capacitação e espaços para treinamento interno. “Isso muda a relação do servidor com o ambiente de trabalho, aumenta a motivação e a qualidade de vida de quem está ali”, completou. O repasse dos recursos será feito na modalidade fundo a fundo, em parcela única, e a execução da obra será acompanhada pelos sistemas oficiais do Governo Federal. A Administração municipal informa que a liberação marca o início de um investimento mais amplo na estrutura de urgência e emergência.
Em um município em crescimento e com demandas cada vez mais complexas, a implantação da Central de Regulação das Urgências consolida um passo relevante na organização do atendimento pré-hospitalar. Ao qualificar processos, estruturas e condições de trabalho, o investimento reforça a importância de decisões que colocam o tempo, a técnica e a vida no centro das políticas públicas de saúde. Como eixo central do atendimento pré-hospitalar, a Central de Regulação reforça que investir em estrutura não é gasto, mas estratégia: é ali que segundos ganham valor e decisões salvam vidas. Mais do que uma obra, a Central de Regulação simboliza avanço na gestão da saúde pública ao integrar estrutura, tecnologia e equipes qualificadas. Em situações críticas, fortalecer a regulação é garantir respostas mais rápidas, eficientes e responsáveis às urgências diárias.