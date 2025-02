Ministério da Saúde recomenda suplementação de cálcio para gestantes

O Ministério da Saúde passou a recomendar a suplementação de cálcio para todas as gestantes no Brasil com o objetivo de prevenir a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, condições associadas à hipertensão que podem levar a nascimentos prematuros e complicações maternas e fetais. A iniciativa será incorporada ao pré-natal oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A nova diretriz visa reduzir a mortalidade materna e infantil, com atenção especial para grupos mais vulneráveis. Em 2023, cerca de 70% das mortes maternas relacionadas à hipertensão ocorreram entre mulheres negras e pardas. O cálcio auxilia no controle da pressão arterial, contribuindo para a saúde da gestante e do bebê.

A recomendação é que as gestantes tomem dois comprimidos diários de carbonato de cálcio 1.250 mg a partir da 12ª semana de gestação até o parto. Essa dosagem garante a ingestão diária de 1.000 mg de cálcio elementar, quantidade considerada essencial para reduzir o risco de complicações.

O suplemento já faz parte da farmácia básica do SUS e está disponível nas unidades de saúde. No entanto, a aquisição dos comprimidos será de responsabilidade dos estados, municípios e do Distrito Federal, que devem garantir a distribuição para todas as gestantes atendidas.

A suplementação de cálcio para gestantes com baixo consumo do nutriente e mulheres com alto risco para pré-eclâmpsia já era recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2011. No Brasil, a prescrição era feita apenas para casos específicos, mas estudos indicaram que a ingestão de cálcio na população feminina está abaixo do recomendado, justificando a ampliação da recomendação.