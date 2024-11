Ministério desmente informações falsas sobre pagamentos do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) avisou nesta quinta-feira (21) que circulam informações falsas na internet sobre o Bolsa Família. Segundo o ministério, é mentira que haverá dois pagamentos em dezembro, sendo um deles a antecipação de janeiro.

O MDS reforçou que o pagamento do Bolsa Família segue o calendário oficial divulgado no início do ano, disponível no site oficial. Também esclareceu que não existe 13ª parcela do benefício.