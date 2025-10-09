Missão Salesiana promove mutirão de emprego com mais de 15 empresas em Três Lagoas

A Missão Salesiana de Três Lagoas realiza, no dia 17 de outubro, a terceira edição do mutirão “Missão em Ação”, um evento que reunirá empresas, empreendedores e serviços públicos em um grande dia de oportunidades. A ação acontecerá na quadra poliesportiva da Lagoa Maior, das 8h às 12h, e promete movimentar o mercado de trabalho local.

Oportunidades e serviços gratuitos

De acordo com Saad Silva, uma das organizadoras do evento, a expectativa é de um grande público e de muitas oportunidades para quem busca emprego ou quer se recolocar no mercado.

“Estamos com cerca de 15 empresas confirmadas, incluindo recrutadoras como Funtrab, Evoluir, Foco, Employer, Frigodil, Metalfrio, Supermercado Thomé e Nova Estrela. É uma grande chance para quem está desempregado conseguir uma vaga”, afirmou.

Além das ofertas de emprego, o mutirão contará com uma ilha de confecção de currículos, programa de aprendizagem profissional voltado para adolescentes de 16 a 19 anos, e serviços gratuitos como corte de cabelo, vacinação e atendimentos da área de assistência social da Prefeitura.

Local acessível e transporte gratuito

Segundo Saad, o evento foi transferido para a Lagoa Maior com o objetivo de alcançar mais pessoas.