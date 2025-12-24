Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Esporte

Misto deve representar Três Lagoas no Estadual da Série B em 2026

Clube é apontado como o mais apto para disputar a Série B estadual em 2026, com apoio da prefeitura e articulação com empresários locais

Ana Cristina Santos

A retomada do futebol profissional é uma das prioridades da atual gestão municipal - Foto: arquivo
A retomada do futebol profissional é uma das prioridades da atual gestão municipal - Foto: arquivo

Três Lagoas pode voltar a ter representação no futebol profissional em 2026. O Misto Esporte Clube é o time mais próximo de disputar o Campeonato Estadual da Série B do próximo ano, conforme avaliação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel).

Segundo o secretário Walter Dias, a retomada do futebol profissional é uma das prioridades da atual gestão municipal. Para viabilizar o retorno, a prefeitura recebeu, no fim do ano, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e instituiu uma comissão para avaliar as condições dos clubes locais interessados em representar o município.

Após análises técnicas, administrativas e estruturais, o Misto foi apontado como o clube mais apto neste momento para disputar a Série B estadual. A diretoria trabalha na reestruturação administrativa e na formação de uma nova composição de dirigentes, com participação de empresários do município, seguindo um modelo já adotado em experiências anteriores consideradas bem-sucedidas.

De acordo com o secretário, há grande receptividade do setor empresarial local em apoiar o projeto, o que é considerado fundamental para garantir sustentabilidade financeira e seriedade na condução do clube. A proposta é resgatar o envolvimento da comunidade e voltar a movimentar o Estádio Madrugadão em dias de jogos.

Walter Dias destacou que Três Lagoas, terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, não pode ficar sem representação no futebol profissional. O município conta com um dos estádios mais bem estruturados do estado e histórico relevante na modalidade, fatores que reforçam a viabilidade do projeto.

Além da equipe profissional, a Sejuvel pretende fortalecer o trabalho de base, entendendo que o futebol é um dos principais instrumentos de inclusão social e formação esportiva de crianças e adolescentes. A meta é criar uma política pública que integre categorias de base e futebol profissional, valorizando atletas do próprio município.

A expectativa é que, com organização, apoio institucional e participação da iniciativa privada, o Misto retorne às competições estaduais em 2026, marcando uma nova fase para o futebol de Três Lagoas.

