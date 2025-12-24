Misto deve representar Três Lagoas no Estadual da Série B em 2026

Três Lagoas pode voltar a ter representação no futebol profissional em 2026. O Misto Esporte Clube é o time mais próximo de disputar o Campeonato Estadual da Série B do próximo ano, conforme avaliação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel).

Segundo o secretário Walter Dias, a retomada do futebol profissional é uma das prioridades da atual gestão municipal. Para viabilizar o retorno, a prefeitura recebeu, no fim do ano, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e instituiu uma comissão para avaliar as condições dos clubes locais interessados em representar o município.

Após análises técnicas, administrativas e estruturais, o Misto foi apontado como o clube mais apto neste momento para disputar a Série B estadual. A diretoria trabalha na reestruturação administrativa e na formação de uma nova composição de dirigentes, com participação de empresários do município, seguindo um modelo já adotado em experiências anteriores consideradas bem-sucedidas.

De acordo com o secretário, há grande receptividade do setor empresarial local em apoiar o projeto, o que é considerado fundamental para garantir sustentabilidade financeira e seriedade na condução do clube. A proposta é resgatar o envolvimento da comunidade e voltar a movimentar o Estádio Madrugadão em dias de jogos.