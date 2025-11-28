Mobilização na Praça Ramez Tebet alerta para risco de surto de arboviroses

Com o aumento dos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, Três Lagoas realizou na terça-feira (25) uma mobilização especial na Praça Ramez Tebet. A ação, que marcou o Dia Municipal de Combate às Arboviroses, reuniu agentes de endemias, voluntários e parceiros com o objetivo de orientar a população e reforçar medidas de prevenção.

Durante toda a manhã, equipes expuseram equipamentos utilizados no controle do mosquito e conversaram com moradores sobre os cuidados necessários, especialmente com a chegada do período de chuvas (momento em que a proliferação do vetor costuma aumentar significativamente).

A mobilização ocorre em um cenário preocupante. Segundo o último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), Três Lagoas atingiu 4,4% de infestação, índice classificado como risco pelo Ministério da Saúde.

Além disso, o município já registra:

442 casos confirmados de dengue em 2025;

1 óbito pela doença;

80 casos confirmados de chikungunya, considerada incapacitante;

Nenhum caso de zika há dois anos, embora o vírus continue em circulação no país.

O setor de endemias reforça que o início das chuvas já provocou aumento imediato nos criadouros detectados nas vistorias.

“Os nossos índices já começaram a subir. Este é o momento de cada um fazer sua parte: olhar o quintal, o comércio, eliminar depósitos de água. Só assim teremos um verão mais tranquilo”, destacou o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira.

Além da dengue, as equipes chamam atenção para a chikungunya, que cresce em vários estados do país.