Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Saúde

Mobilização na Praça Ramez Tebet alerta para risco de surto de arboviroses

O setor de endemias reforça que o início das chuvas já provocou aumento imediato nos criadouros detectados nas vistorias.

Pedro Tergolino

Além da dengue, as equipes chamam atenção para a chikungunya, que cresce em vários estados do país. Foto: Reprodução/TVC HD.
Além da dengue, as equipes chamam atenção para a chikungunya, que cresce em vários estados do país. Foto: Reprodução/TVC HD.

Com o aumento dos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, Três Lagoas realizou na terça-feira (25) uma mobilização especial na Praça Ramez Tebet. A ação, que marcou o Dia Municipal de Combate às Arboviroses, reuniu agentes de endemias, voluntários e parceiros com o objetivo de orientar a população e reforçar medidas de prevenção.

Durante toda a manhã, equipes expuseram equipamentos utilizados no controle do mosquito e conversaram com moradores sobre os cuidados necessários, especialmente com a chegada do período de chuvas (momento em que a proliferação do vetor costuma aumentar significativamente).

A mobilização ocorre em um cenário preocupante. Segundo o último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), Três Lagoas atingiu 4,4% de infestação, índice classificado como risco pelo Ministério da Saúde.

Além disso, o município já registra:

  • 442 casos confirmados de dengue em 2025;
  • 1 óbito pela doença;
  • 80 casos confirmados de chikungunya, considerada incapacitante;
  • Nenhum caso de zika há dois anos, embora o vírus continue em circulação no país.

O setor de endemias reforça que o início das chuvas já provocou aumento imediato nos criadouros detectados nas vistorias.

“Os nossos índices já começaram a subir. Este é o momento de cada um fazer sua parte: olhar o quintal, o comércio, eliminar depósitos de água. Só assim teremos um verão mais tranquilo”, destacou o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira.

Além da dengue, as equipes chamam atenção para a chikungunya, que cresce em vários estados do país.

“É uma doença incapacitante, que pode deixar sequelas por meses. Três Lagoas não é diferente e precisa estar atenta”, reforçou o coordenador.

Notícias Relacionadas

As orientações são as mesmas para as três arboviroses: não deixar água parada, limpar calhas, retirar pratinhos de vasos, tampar caixas d’água e verificar ralos e drenagens externas.

A ação ocorreu justamente na região central, classificada como ponto crítico pelo setor de endemias.

Isso acontece porque:

  • é a região mais antiga da cidade;
  • possui bueiros e ralos nos fundos dos comércios;
  • recebe circulação intensa de moradores diariamente.

“Toda a população passa pelo centro. Por ser área antiga, há muitos pontos com acúmulo de água. Por isso, todos os anos registramos infestação alta aqui”, explicaram os agentes.

O supervisor técnico da Coordenadoria Regional de Controle de Vetores, Gilmar Ribeiro, esteve em Três Lagoas para acompanhar a mobilização. Ele reforçou que o período que antecede as chuvas é decisivo para evitar surtos.

“Alguns municípios ainda não têm toda a estrutura necessária, mas nosso papel é orientar e fortalecer ações preventivas. Esse é o momento de antecipar problemas e evitar epidemias”.

Os profissionais reforçam que pequenas ações, feitas semanalmente, podem impedir a proliferação do mosquito:

  • eliminar recipientes que acumulem água;
  • verificar ralos e calhas;
  • tampar caixas d’água;
  • descartar corretamente entulhos;
  • lavar potes de animais;
  • observar lajes e quintais após a chuva.
Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos