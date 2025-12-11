Modelo de gestão dos Postos Mangiolardo promove inovação, sustentabilidade e empreendedorismo

O empresário, dentista e gestor Vitor Mangiolardo, de 44 anos, natural de Três Lagoas, tem se destacado ao implementar um modelo inovador de gestão nos postos de combustíveis que administra na cidade. Com dois empreendimentos em funcionamento e o terceiro já em fase de documentação, Vitor aposta em tecnologia, sustentabilidade e diversificação dos serviços como pilares do chamado “posto do futuro”.

Formado em Odontologia pela Unesp de Araçatuba e com mais de 20 anos de experiência na área, Vitor conta que cresceu no varejo e sempre teve afinidade com o contato direto com as pessoas. Essa ligação fez com que ele expandisse sua atuação para o setor de combustíveis, onde hoje lidera um dos modelos mais modernos da região.

Segundo o empresário, o foco principal da nova gestão está na venda de energia (seja ela combustível fóssil, elétrica e, futuramente, até hidrogênio).

O posto localizado na avenida Filinto Müller já conta com duas grandes usinas fotovoltaicas, que tornam o empreendimento autossuficiente em energia. Além disso, foi o primeiro posto com carregador para carro elétrico em Três Lagoas, e outro equipamento ultrarrápido está previsto para ser instalado.

“Com o crescimento dos carros híbridos e elétricos, entendemos que o posto do futuro precisa oferecer serviços completos. Aqui, produzimos toda nossa energia e já fornecemos recarga aos consumidores”, explica Vitor.

Ele destaca ainda que a empresa está implantando um sistema de captação de água da chuva para uso em jardinagem e limpeza do pátio.

Além da sustentabilidade, os postos utilizam sistemas de controle avançados e inteligência artificial. Vitor afirma que consegue acompanhar em tempo real o volume abastecido, perfil dos clientes, produtividade dos colaboradores e demais indicadores essenciais para tomada de decisão.