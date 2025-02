Morador aguarda há um mês por ligação de energia em Três Lagoas

Inicialmente, foi informado que faltavam disjuntores no padrão de energia. Em um novo contato, no dia 6 de fevereiro, a concessionária alegou que não teve acesso ao local. No dia 12, foi solicitado o envio de uma foto do padrão, o que foi feito, mas a ligação não ocorreu. Já no dia 21, a justificativa foi a ausência de um poste no terreno, o que levou Dorival a enviar uma nova foto comprovando sua existência.

O aposentado Dorival Ferreira da Silva, morador do bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, aguarda há um mês pela ligação da rede de energia elétrica em seu terreno, localizado na rua Márcia Mendes. Desde a solicitação feita no dia 27 de janeiro, ele relata ter recebido diferentes justificativas da concessionária responsável pela distribuição de energia.

Enquanto aguarda a resolução do problema, a obra de reforma no galpão onde pretende instalar uma marcenaria segue atrasada. “Estou há um mês esperando. Fiz tudo o que me pediram, mandei fotos, entrei em contato várias vezes, mas até agora nada foi resolvido”, desabafou o morador.

Em resposta à equipe de reportagem do JP News, a concessionária Neoenergia Elektro informou, por meio de nota, que a rede de energia não foi instalada devido a uma divergência no número do imóvel. Ainda assim, segundo Dorival, funcionários da empresa estiveram no local na manhã desta segunda-feira (24) e prometeram realizar a ligação no mesmo dia, o que, até o momento, não ocorreu.