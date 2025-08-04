Morador do bairro Guanabara tem residência arrombada e R$ 2 mil furtados

Uma jovem de 21 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) na manhã de sábado (2), para registrar um boletim de ocorrência por furto qualificado. O crime teria ocorrido no último dia 28 de julho, entre 20h e 23h, em sua residência localizada na região do bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Segundo relato da vítima, ao retornar para casa, ela encontrou a porta arrombada e constatou que sua carteira, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 2 mil em dinheiro, havia sido levada. Não havia câmeras de segurança no local, e nenhum vizinho presenciou a ação criminosa.