Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

FURTO

Morador do bairro Guanabara tem residência arrombada e R$ 2 mil furtados

Sem imagens de câmeras ou suspeitas de quem teria invadido casa, Polícia Civil irá investigar caso

Alfredo Neto

Caso foi registrado na Polícia Civil que irá investigar denúncia feita por vítima. Foto: Arquivo/RCN67.
Caso foi registrado na Polícia Civil que irá investigar denúncia feita por vítima. Foto: Arquivo/RCN67.

Uma jovem de 21 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) na manhã de sábado (2), para registrar um boletim de ocorrência por furto qualificado. O crime teria ocorrido no último dia 28 de julho, entre 20h e 23h, em sua residência localizada na região do bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Segundo relato da vítima, ao retornar para casa, ela encontrou a porta arrombada e constatou que sua carteira, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 2 mil em dinheiro, havia sido levada. Não havia câmeras de segurança no local, e nenhum vizinho presenciou a ação criminosa.

Notícias Relacionadas

A vítima informou ainda que o imóvel não foi preservado para perícia técnica, o que dificulta a coleta de vestígios no local. O autor do crime ainda não foi identificado, e a Polícia Civil vai investigar o caso como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

Até o momento, não há suspeitos. A jovem declarou que não possui telefone para contato e forneceu o endereço para eventuais diligências.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos