Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Prêmio

Morador do bairro Santa Luzia fatura R$ 1 mil na promoção ‘O Cofre’ do TVC Agora

Pedro Tergolino

O ganhador explicou que estava assistindo ao programa e anotando as dicas repassadas durante a atração. Foto: Reprodução/TVC HD.
O ganhador explicou que estava assistindo ao programa e anotando as dicas repassadas durante a atração. Foto: Reprodução/TVC HD.

O morador do bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, Renato Henrique de Oliveira, foi o ganhador de R$ 1 mil na promoção “O Cofre”, exibida durante o programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1. Ele acertou a senha após acompanhar atentamente as dicas divulgadas ao vivo.

Segundo Renato, o prêmio chegou em um momento importante.

“Veio na hora certa. Vou pagar contas e arrumar meu carro, que estava precisando”, contou.

O ganhador explicou que estava assistindo ao programa e anotando as dicas repassadas durante a atração. Ele participou nas redes sociais, comentou e escreveu a sequência correta e levou o grande prêmio.

“Eu estava anotando tudo. Quando falaram a última dica, pensei na senha 7294. Comecei a comentar e, de repente, chamaram meu nome. Foi uma surpresa enorme”, relatou.

Notícias Relacionadas

A senha foi testada ao vivo e confirmou o acerto, garantindo o prêmio.

Durante a entrega simbólica do valor, Renato demonstrou nervosismo e alegria, agradeceu à equipe do programa e mandou um abraço para a família, em especial para a mãe.

Natural de Três Lagoas, ele reforçou que acompanha o programa com frequência e incentivou outras pessoas a participarem da promoção.

A equipe do TVC Agora reforçou que a promoção “O Cofre” continua e novos prêmios serão sorteados. A orientação é que o público acompanhe o programa, fique atento às dicas e participe pelos canais oficiais.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos