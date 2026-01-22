Morador do bairro Santa Luzia fatura R$ 1 mil na promoção ‘O Cofre’ do TVC Agora

O morador do bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, Renato Henrique de Oliveira, foi o ganhador de R$ 1 mil na promoção “O Cofre”, exibida durante o programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1. Ele acertou a senha após acompanhar atentamente as dicas divulgadas ao vivo.

Segundo Renato, o prêmio chegou em um momento importante.

“Veio na hora certa. Vou pagar contas e arrumar meu carro, que estava precisando”, contou.

O ganhador explicou que estava assistindo ao programa e anotando as dicas repassadas durante a atração. Ele participou nas redes sociais, comentou e escreveu a sequência correta e levou o grande prêmio.