Morador do bairro Santa Luzia fatura R$ 1 mil na promoção ‘O Cofre’ do TVC Agora

O morador do bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, Renato Henrique de Oliveira, foi o ganhador de R$ 1 mil na promoção “O Cofre”, exibida durante o programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1. Ele acertou a senha após acompanhar atentamente as dicas divulgadas ao vivo.
Segundo Renato, o prêmio chegou em um momento importante.
“Veio na hora certa. Vou pagar contas e arrumar meu carro, que estava precisando”, contou.
O ganhador explicou que estava assistindo ao programa e anotando as dicas repassadas durante a atração. Ele participou nas redes sociais, comentou e escreveu a sequência correta e levou o grande prêmio.
“Eu estava anotando tudo. Quando falaram a última dica, pensei na senha 7294. Comecei a comentar e, de repente, chamaram meu nome. Foi uma surpresa enorme”, relatou.
A senha foi testada ao vivo e confirmou o acerto, garantindo o prêmio.
Durante a entrega simbólica do valor, Renato demonstrou nervosismo e alegria, agradeceu à equipe do programa e mandou um abraço para a família, em especial para a mãe.
Natural de Três Lagoas, ele reforçou que acompanha o programa com frequência e incentivou outras pessoas a participarem da promoção.
A equipe do TVC Agora reforçou que a promoção “O Cofre” continua e novos prêmios serão sorteados. A orientação é que o público acompanhe o programa, fique atento às dicas e participe pelos canais oficiais.