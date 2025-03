Morador reclama e alega ter ficado 20 dias sem ligação de energia elétrica em residência

Um morador do bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, alega ter ficado 20 dias sem energia elétrica em uma residência a qual pretende morar. Leandro Cordeiro contou que está se mudando de São Paulo para Três Lagoas, mas ainda não conseguiu concluir a mudança por conta dessa situação. Em entrevista à reportagem, o morador relatou que fez a solicitação à concessionária de energia elétrica em 25 de fevereiro. “O pedido foi agendado para o dia 4 de março. No dia, eu estive na residência, porém, eles (concessionária) não compareceram, liguei duas vezes e me garantiram que iriam ao local até meia noite, porém não foram”, pontuou.

De acordo com Leandro, foram realizadas várias chamadas pelo canal do WhatsApp da Neoenergia Elektro, sempre com a promessa de que a equipe iria na data. Até sexta-feira (14), por exemplo, no momento da reportagem, a residência ainda estava às escuras.