Moradora de Três Lagoas reclama de aumento na conta de água e questiona concessionária

Uma moradora do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, reclama do aumento expressivo no valor da conta de água. Segundo ela, a fatura, que costumava ficar entre R$ 200 e R$ 300, saltou para R$ 610 no mês passado e atingiu R$ 968 neste mês. Com o marido desempregado e o cunhado trabalhando por diárias, a família afirma não ter condições de pagar o valor.

Após o aumento, um vazamento foi identificado no quintal da residência, próximo ao hidrômetro. No entanto, a moradora questiona a concessionária responsável pelo abastecimento, pois a irregularidade estava sob a terra e só foi descoberta depois que o alto consumo foi registrado.

“A gente acostumado a pagar até R$ 238. Quando veio R$ 610, já assustei. Agora, com essa de R$ 968, não tem como pagar. Meu marido está desempregado, tem criança em casa, e a gente não pode ficar sem água”, afirmou.