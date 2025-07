Moradores da esplanada da NOB esperam há anos pela escritura

Décadas de espera podem estar chegando ao fim para os moradores da antiga Noroeste do Brasil (NOB) em Três Lagoas. Com a recente assinatura de um acordo entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e órgãos federais, a regularização fundiária das áreas da União, onde muitas dessas famílias residem, se torna uma esperança concreta.

A maioria das casas na esplanada da NOB foi construída há mais de 40 anos, abrigando gerações que nasceram, cresceram e continuaram a viver nesses imóveis que pertenciam à antiga rede ferroviária. No entanto, até hoje, nenhum morador possui a escritura de sua propriedade.

Dona Zilma Monteiro, filha de um ex-ferroviário, mora em uma casa de madeira há mais de 25 anos. Ela sonha em reformar e construir um muro em sua residência, mas a falta do documento sempre impediu.

“Tenho vontade de mexer, mas sem tirar o padrão dela, que ela é madeira pura, ela por fora é madeira, por dentro ela é material e é forrada. Aí com o documento aí vai dar para reformar”, expressa Monteiro, esperançosa de que poderá, finalmente, adequar seu lar.

Carlos Monteiro, também filho de ex-ferroviário, compartilha da mesma expectativa.