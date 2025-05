Moradores de Três Lagoas sofrem com infestação de escorpiões

O aparecimento de escorpiões é mais frequente durante o verão e no início do outono, devido ao aumento da temperatura e das chuvas. No entanto, nas últimas semana moradores de diversas regiões de Três Lagoas tem relatado o aparecimento deste animal peçonhento.

No outono, os escorpiões aparecem com mais frequência em busca de lugares mais secos e protegidos, e saem mais em busca de alimentos, no caso as baratas.