Moradores de Três Lagoas voltam a reclamar da falta de iluminação pública

As reclamações por conta de lâmpadas queimadas continuam em diversos bairros de Três Lagoas, reacendendo uma preocupação antiga da população. Apesar de uma força-tarefa no início do ano ter melhorado a situação, o problema voltou a se agravar. Moradores relatam pontos de escuridão que comprometem a segurança, principalmente durante a noite.

Na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santa Terezinha, por exemplo, a situação se arrasta há meses. O aposentado Juvenal do Santos relatou que já fez pedidos para a troca das lâmpadas, mas o problema persiste. “A noite aqui é escura. Se a lâmpada estivesse funcionando, estaria acesa. Já cobramos, mas só arrumaram uma. O resto continua tudo apagado”, afirmou.

Além do transtorno cotidiano, a escuridão causa medo nos moradores. “A gente fica assustado, porque sabe que hoje está tudo difícil. As crianças que estudam à noite, as pessoas que trabalham… como é que faz?”.