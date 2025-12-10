Moradores do bairro Vila Piloto denunciam acúmulo de lixo em residência e temem proliferação de escorpiões

Os moradores da rua 27, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, voltam a viver momentos de apreensão diante do acúmulo de lixo em uma residência de número 201, que há anos se transformou em motivo de preocupação para toda a vizinhança. O imóvel, segundo relatos, está tomado por entulho, garrafas pet, madeira, sacos plásticos e diversos tipos de resíduos, que já avançam sobre a calçada e obstruem completamente a passagem.

De acordo com os moradores, o problema se arrasta há pelo menos cinco anos, período em que o responsável pela casa teria começado a acumular grande quantidade de materiais descartados. A situação, além de gerar mau cheiro e desconforto, vem acompanhada de um cenário ainda mais alarmante, o aparecimento constante de escorpiões nas residências vizinhas.

Ilma Aparecida Queiroz Arantes, moradora antiga da Vila Piloto, afirma que a comunidade já esgotou todas as tentativas para resolver o problema. “Nós já chamamos a prefeitura, o setor de saúde, a polícia. Fizemos tudo o que podíamos. Às vezes eles vêm, tiram um pouco do lixo, mas nunca limpam tudo. Ele volta a acumular e a situação só piora”, relatou. Segundo ela, os escorpiões passaram a invadir as casas com frequência, especialmente com o período de calor e chuva. “Outro dia encontrei um na parede do meu quarto. Minha casa é limpa, meu quintal é todo cimentado, mas o escorpião está ali”, lamentou.