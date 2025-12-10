Veículos de Comunicação
Transtorno

Moradores do bairro Vila Piloto denunciam acúmulo de lixo em residência e temem proliferação de escorpiões

Comunidade afirma que problema persiste há mais de cinco anos

Ana Cristina Santos

Moradores da rua 27, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, pedem providências para o problema - Foto: divulgação
Moradores da rua 27, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, pedem providências para o problema - Foto: divulgação

Os moradores da rua 27, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, voltam a viver momentos de apreensão diante do acúmulo de lixo em uma residência de número 201, que há anos se transformou em motivo de preocupação para toda a vizinhança. O imóvel, segundo relatos, está tomado por entulho, garrafas pet, madeira, sacos plásticos e diversos tipos de resíduos, que já avançam sobre a calçada e obstruem completamente a passagem.

De acordo com os moradores, o problema se arrasta há pelo menos cinco anos, período em que o responsável pela casa teria começado a acumular grande quantidade de materiais descartados. A situação, além de gerar mau cheiro e desconforto, vem acompanhada de um cenário ainda mais alarmante, o aparecimento constante de escorpiões nas residências vizinhas.

Ilma Aparecida Queiroz Arantes, moradora antiga da Vila Piloto, afirma que a comunidade já esgotou todas as tentativas para resolver o problema. “Nós já chamamos a prefeitura, o setor de saúde, a polícia. Fizemos tudo o que podíamos. Às vezes eles vêm, tiram um pouco do lixo, mas nunca limpam tudo. Ele volta a acumular e a situação só piora”, relatou. Segundo ela, os escorpiões passaram a invadir as casas com frequência, especialmente com o período de calor e chuva. “Outro dia encontrei um na parede do meu quarto. Minha casa é limpa, meu quintal é todo cimentado, mas o escorpião está ali”, lamentou.

A moradora também destacou episódios de insegurança envolvendo pessoas que circulavam pela residência. Em um desses casos, sua casa chegou a ser invadida e furtada durante o dia. “A situação é muito difícil. Nós não temos mais a quem recorrer”, destacou.

Os vizinhos afirmam que, além dos riscos sanitários, o acúmulo de lixo e a vegetação alta na casa podem estar afetando também a rede elétrica, já que, em dias de vento forte, a rua sofre quedas constantes de energia.

