Moradores do Jardim das Violetas cobram falta de asfalto

Apesar da situação crítica de algumas ruas, toda a região do Jardim das Violetas está inserida em um conjunto de obras de infraestrutura urbana. No Conjunto Habitacional das Violetas I e II, por exemplo, está em execução um projeto de mais de 40 mil metros quadrados de asfalto e 2.401 metros de drenagem, sob responsabilidade da MSPAV Construções S/A, com investimento de R$ 8,9 milhões oriundos de convênio com a AGESUL.

Buracos, areia solta, poeira constante e lama até o joelho nos dias de chuva. Essa é a realidade enfrentada por moradores do bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, que aguardam há anos pela pavimentação asfáltica. Maria Ivani Pereira de Souza, pensionista e moradora da região há 15 anos, relata as dificuldades que ela e os vizinhos enfrentam diariamente para sair de casa e manter uma rotina minimamente normal.

Já no bairro Vila Verde, também com obras da MSPAV Construções Ltda, o investimento passa dos R$ 5 milhões para a pavimentação de 23.259 metros quadrados e instalação de quase 1.900 metros de drenagem subterrânea. As melhorias incluem meio-fio com sarjeta e sinalização viária.

Outras frentes de trabalho também estão em andamento na Chácara Eldorado. A Etapa I, executada pela Noromix Concreto S/A, conta com 18.762 metros quadrados de asfalto e 1.174 metros de drenagem, ao custo de R$ 3,9 milhões. Na Etapa II, a empresa Obras e Serviços Fator S/A atua em 24 mil metros quadrados de pavimentação e 1.432 metros de drenagem, com investimento de R$ 3,9 milhões, neste caso com recursos próprios do município.

Procurada, a Prefeitura de Três Lagoas informou, por meio de nota, que as obras de asfaltamento seguem um cronograma por etapas. A rua de dona Maria Ivani será uma das contempladas .