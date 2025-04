Moradores do Jardim das Violetas enfrentam lama e transtornos com paralisação de obras

As chuvas dos últimos dias agravaram a situação dos moradores do bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas. As obras de drenagem e pavimentação que estavam em andamento na região precisaram ser interrompidas por conta do mau tempo. Com isso, ruas sem asfalto ficaram ainda mais intransitáveis, tomadas por barro e lama, dificultando a locomoção de quem vive no local.

A aposentada Rita Vicente de Sá relata que o cenário é preocupante. “Tá feio demais, né. Estrada esburacada, os carros atolam. Tá muito feio. Tá demais”, desabafa.

Com a paralisação dos trabalhos da empreiteira responsável, por causa das chuvas, a situação se agravou. A estudante Natasha Jacques também sente os reflexos. “Na seca, tem o problema da poeira. E na chuva, o barro e a lama. Para andar de bicicleta, só empurrando a bike”, conta.

A moradora explica que a dificuldade atinge a todos, seja a pé, de bicicleta ou de carro. “Tinha uma caminhonete do outro lado atolada. Tá complicado aqui, suja tudo o pé”.