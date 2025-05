Moradores do Jardim Maristela transformam área abandonada em praça esportiva

O que antes era um terreno baldio tomado pelo mato e infestado por insetos, hoje é um espaço de lazer e inclusão social, no bairro Jardim Maristela, em Três Lagoas. Graças à união e ao esforço dos moradores, o local foi transformado no primeiro campo de terrão da cidade com iluminação, permitindo a realização de jogos também no período noturno.

A iniciativa partiu de um grupo de amigos que jogava bola em outro bairro, mas enfrentava dificuldades para utilizar o espaço.

“Começou com a gente pegando a enxada, limpando o terreno. Depois criamos a associação ‘Grêmio Só Amigos’, com apoio de moradores e da comunidade”, contou Fred Cesar, diretor da associação.

Com o tempo, os próprios moradores compraram postes, fios, instalaram a iluminação e cercaram o campo. O projeto ganhou força com apoio do Legislativo e da prefeitura, que ajudaram com a instalação da rede elétrica e fornecimento de água.

Atualmente, o espaço abriga campeonatos, treinos e ações sociais. Um dos projetos é o “Bom de Bola, Bom de Escola”, que atende crianças e adolescentes com treinos aos finais de semana.