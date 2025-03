Moradores do bairro Vila Piloto registram acidente entre moto e caminhão

Imagens de redes sociais, viralizaram após uma moto ser filmada em baixo de um caminhão em uma das ruas do bairro Vila Piloto. Nas imagens uma moradora do bairro disse: “eu, ouvi o barulho e vim ver o que era”. Nas imagens da para se perceber, que a pessoa que pilotava a moto, não teria sofrido lesões graves, e após passar o susto, retirou a moto e seguiu seu caminho, não sendo acionado Polícia Militar, ou resgate.

Não é possível, saber exatamente a dinâmica do acidente, e quem, teria provocado, mas aparentemente, o que se pode intender até o momento, é que ambos os veículos, faziam o mesmo sentido, e o caminhão Mercedes-Benz, teria tentado fazer uma conversão à direita, e a moto parando embaixo, não sendo possível afirmar, se o motoqueiro, teria tentado ultrapassar pela direita, ou se o motociclista fazia o sentido da rua 25, que cruza com a rua em que o caminhão seguia, e no cruzamento, o motociclista atravessado a preferencial, e colidindo na lateral do caminhão.