Moradores fazem mobilização para aumentar estoque de sangue no Hemosul de Três Lagoas

Em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado na segunda-feira (24), o Hemosul de Três Lagoas realizou uma ação especial para incentivar a doação e ampliar os estoques de sangue da unidade.

Com frases de incentivo, homenagens e recepção diferenciada, a campanha tem como objetivo agradecer os doadores e lembrar a importância da solidariedade, especialmente nesta época do ano, quando o número de doações costuma cair.

O agente de combate às endemias, Alan Moraes de Arruda, morador de Castilho e doador há seis anos, conta que começou a doar para ajudar amigos e parentes, mas hoje participa por vontade própria.

“Doar sangue é um ato de amor sublime. Já ajudei familiares e colegas e continuo doando porque sei da importância. Não importa para quem, o que importa é doar”.

O doador Paulo de Castro Dourado, que participa há mais de 10 anos, reforça que cada doação pode salvar até quatro vidas.

“Eu venho a cada três ou quatro meses. Não sabemos para quem vai o sangue (pode ser uma criança, um idoso, um acidentado). Por isso, doar é um privilégio”.

A esposa de Paulo, Rosinei da Silva Dourado, também se tornou doadora por influência do marido. Segundo ela, familiares e amigos já precisaram de transfusão, o que reforçou seu compromisso com a causa.

A coordenadora do Hemosul de Três Lagoas, Karine Barros, explica que a unidade tem cerca de 10 mil doadores cadastrados, porém apenas 360 mantêm doações regulares (número considerado baixo para a demanda regional).