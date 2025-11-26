Moradores fazem mobilização para aumentar estoque de sangue no Hemosul de Três Lagoas

Em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado na segunda-feira (24), o Hemosul de Três Lagoas realizou uma ação especial para incentivar a doação e ampliar os estoques de sangue da unidade.
Com frases de incentivo, homenagens e recepção diferenciada, a campanha tem como objetivo agradecer os doadores e lembrar a importância da solidariedade, especialmente nesta época do ano, quando o número de doações costuma cair.
O agente de combate às endemias, Alan Moraes de Arruda, morador de Castilho e doador há seis anos, conta que começou a doar para ajudar amigos e parentes, mas hoje participa por vontade própria.
“Doar sangue é um ato de amor sublime. Já ajudei familiares e colegas e continuo doando porque sei da importância. Não importa para quem, o que importa é doar”.
O doador Paulo de Castro Dourado, que participa há mais de 10 anos, reforça que cada doação pode salvar até quatro vidas.
“Eu venho a cada três ou quatro meses. Não sabemos para quem vai o sangue (pode ser uma criança, um idoso, um acidentado). Por isso, doar é um privilégio”.
A esposa de Paulo, Rosinei da Silva Dourado, também se tornou doadora por influência do marido. Segundo ela, familiares e amigos já precisaram de transfusão, o que reforçou seu compromisso com a causa.
A coordenadora do Hemosul de Três Lagoas, Karine Barros, explica que a unidade tem cerca de 10 mil doadores cadastrados, porém apenas 360 mantêm doações regulares (número considerado baixo para a demanda regional).
Ela reforça que, embora o estoque esteja estável, há necessidade urgente de sangue O+ e O-, e todas as demais tipagens também são bem-vindas.
“O Dia do Doador é extremamente importante para nós. É o momento de agradecer quem comparece sempre, porque sem o doador nada disso existiria”.
O Hemosul local abastece os três maiores hospitais da cidade e também atende outros municípios da região leste de Mato Grosso do Sul.
Por isso, manter a regularidade das doações é essencial (especialmente em dezembro, quando o número de voluntários diminui).
Karine explica que as ações especiais são planejadas com quase um ano de antecedência para evitar que os estoques fiquem críticos no fim de ano.
“Dezembro é o mês em que temos maior queda de doações. Por isso, campanhas como esta são fundamentais para garantir a segurança do abastecimento”.
A unidade espera receber cerca de 60 voluntários ao longo da campanha comemorativa. A equipe lembra que doar sangue é rápido, seguro e pode salvar vidas de pacientes em situações emergenciais, cirurgias e tratamentos contínuos.