Moradores ficam impedidos de transitar em rua do bairro Jardim Alvorada

A equipe de reportagem esteve no local na manhã de quinta-feira (29), e encontrou um cenário desolador, com várias vias intransitáveis desde a Avenida Jari Mercante até a Rua Ranulpho Marques Leal. A lama e a dificuldade de locomoção impediram muitos moradores de sair de suas casas.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que o bairro Jardim Alvorada está recebendo obras de drenagem e pavimentação. A nota esclarece que os transtornos são temporários e decorrentes do processo de execução das obras.

De acordo com a Prefeitura, o projeto está dividido em três etapas, todas em andamento. A expectativa é que, em breve, todo o bairro Jardim Alvorada seja contemplado com a pavimentação completa.

Enquanto as obras não são concluídas, os moradores do Jardim Alvorada continuam enfrentando as dificuldades impostas pela falta de infraestrutura adequada, aguardando que as melhorias prometidas tragam mais dignidade e mobilidade para a comunidade.