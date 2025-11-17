Moradores reclamam de falta de infraestrutura em rua alagada no bairro Vila Nova

Moradores da rua Otávio Sigefredo Roriz, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, denunciaram novamente problemas de infraestrutura que se arrastam há pelo menos 15 anos. Entre as principais queixas estão alagamentos frequentes, falta de asfalto e, mais recentemente, vazamento de esgoto a céu aberto, trazendo mau cheiro, risco de doenças e insegurança para as famílias.

O aposentado, Geraldo Raimundo Pereira, um dos moradores mais antigos da rua, relatou que o problema começou com o excesso de lama e alagamentos, mas piorou muito nos últimos meses.

“Moro aqui há 15 anos e todo esse tempo a gente luta com essa situação. Antes era a enxurrada que levava. Agora é esgoto. Tem dois pontos estourando. Tem criança brincando nisso, tem idosa recém-operada. A gente procura prefeitura, Sanesul, vereador… um manda para o outro. Ninguém resolve”.

Os moradores afirmam que convivem com mosquitos, mau cheiro e águas paradas, especialmente com a chegada do período de chuvas.