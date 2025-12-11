Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Acidente

Morte em academia reacende alerta sobre segurança na musculação

Profissionais do setor em Três Lagoas destacaram sobre as medidas de prevenção que devem ser adotadas para evitar riscos

Pedro Tergolino

Especialistas afirmam que acidentes como o ocorrido em Olinda são incomuns, mas reforçam que segurança deve ser prioridade em qualquer ambiente de atividade física. Foto: Reprodução/TVC HD.
Especialistas afirmam que acidentes como o ocorrido em Olinda são incomuns, mas reforçam que segurança deve ser prioridade em qualquer ambiente de atividade física. Foto: Reprodução/TVC HD.

A morte de um homem durante um treino de supino em Olinda (PE) reacendeu o debate nacional sobre segurança nas academias e execução correta dos exercícios. O caso ocorreu no início do mês, quando Ronald José Salvador Montenegro sofreu um acidente com a barra de supino e não resistiu aos ferimentos. A fatalidade gerou discussões sobre a importância da supervisão profissional e o uso adequado de cargas.

A empresária do ramo fitness, Geisa Rocha Angelieri, afirma que a orientação constante é fundamental e que o instrutor desempenha papel essencial para manter a segurança dos alunos.

“O cuidado, a manutenção e a orientação precisam ser constantes. O instrutor deve realmente estar atento ao aluno. Quando ele observa a execução e faz as correções, pode evitar um acidente, principalmente em exercícios que exigem mais cuidado”, destacou.

Segundo ela, apesar de acidentes graves serem raros, a musculação envolve riscos quando realizada com má postura, falta de técnica ou cargas acima do limite individual.

Além da supervisão, a empresária reforça que a manutenção dos aparelhos deve ser rotina nas academias.

“A manutenção é crucial. Quando fazemos a preventiva, cuidando diariamente dos equipamentos, evitamos transtornos e sustos. Mesmo que um cabo venha a arrebentar, a atenção contínua reduz muito esse risco”, explicou.

A praticante de musculação Nathalia Possari, que treina há um ano e meio, reforça a importância de escolher academias com equipe qualificada e respeitar os limites do corpo.

“Muita gente quer colocar muito peso e acaba confundindo técnica com força. O ego às vezes fala mais alto, e é aí que acontecem os acidentes. Mesmo com cargas leves, o importante é fazer o movimento corretamente”, afirmou.

Geisa acrescenta que, em sua academia, todos os alunos são avaliados para que o treino seja adequado ao nível de experiência (iniciantes, intermediários ou avançados).

“Mesmo os avançados precisam de atenção, porque usam cargas mais altas e qualquer erro pode trazer riscos. Aqui prezamos por colaboradores capacitados e atentos para orientar e corrigir sempre”, ressaltou.

Especialistas afirmam que acidentes como o ocorrido em Olinda são incomuns, mas reforçam que segurança deve ser prioridade em qualquer ambiente de atividade física. Supervisão profissional, técnica correta, cargas progressivas e equipamentos bem cuidados compõem o conjunto de medidas que garantem treinos seguros.

