Morte em academia reacende alerta sobre segurança na musculação

A morte de um homem durante um treino de supino em Olinda (PE) reacendeu o debate nacional sobre segurança nas academias e execução correta dos exercícios. O caso ocorreu no início do mês, quando Ronald José Salvador Montenegro sofreu um acidente com a barra de supino e não resistiu aos ferimentos. A fatalidade gerou discussões sobre a importância da supervisão profissional e o uso adequado de cargas.

A empresária do ramo fitness, Geisa Rocha Angelieri, afirma que a orientação constante é fundamental e que o instrutor desempenha papel essencial para manter a segurança dos alunos.

“O cuidado, a manutenção e a orientação precisam ser constantes. O instrutor deve realmente estar atento ao aluno. Quando ele observa a execução e faz as correções, pode evitar um acidente, principalmente em exercícios que exigem mais cuidado”, destacou.

Segundo ela, apesar de acidentes graves serem raros, a musculação envolve riscos quando realizada com má postura, falta de técnica ou cargas acima do limite individual.

Além da supervisão, a empresária reforça que a manutenção dos aparelhos deve ser rotina nas academias.