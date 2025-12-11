Morte em academia reacende alerta sobre segurança na musculação

A morte de um homem durante um treino de supino em Olinda (PE) reacendeu o debate nacional sobre segurança nas academias e execução correta dos exercícios. O caso ocorreu no início do mês, quando Ronald José Salvador Montenegro sofreu um acidente com a barra de supino e não resistiu aos ferimentos. A fatalidade gerou discussões sobre a importância da supervisão profissional e o uso adequado de cargas.
A empresária do ramo fitness, Geisa Rocha Angelieri, afirma que a orientação constante é fundamental e que o instrutor desempenha papel essencial para manter a segurança dos alunos.
“O cuidado, a manutenção e a orientação precisam ser constantes. O instrutor deve realmente estar atento ao aluno. Quando ele observa a execução e faz as correções, pode evitar um acidente, principalmente em exercícios que exigem mais cuidado”, destacou.
Segundo ela, apesar de acidentes graves serem raros, a musculação envolve riscos quando realizada com má postura, falta de técnica ou cargas acima do limite individual.
Além da supervisão, a empresária reforça que a manutenção dos aparelhos deve ser rotina nas academias.
“A manutenção é crucial. Quando fazemos a preventiva, cuidando diariamente dos equipamentos, evitamos transtornos e sustos. Mesmo que um cabo venha a arrebentar, a atenção contínua reduz muito esse risco”, explicou.
A praticante de musculação Nathalia Possari, que treina há um ano e meio, reforça a importância de escolher academias com equipe qualificada e respeitar os limites do corpo.
“Muita gente quer colocar muito peso e acaba confundindo técnica com força. O ego às vezes fala mais alto, e é aí que acontecem os acidentes. Mesmo com cargas leves, o importante é fazer o movimento corretamente”, afirmou.
Geisa acrescenta que, em sua academia, todos os alunos são avaliados para que o treino seja adequado ao nível de experiência (iniciantes, intermediários ou avançados).
“Mesmo os avançados precisam de atenção, porque usam cargas mais altas e qualquer erro pode trazer riscos. Aqui prezamos por colaboradores capacitados e atentos para orientar e corrigir sempre”, ressaltou.
Especialistas afirmam que acidentes como o ocorrido em Olinda são incomuns, mas reforçam que segurança deve ser prioridade em qualquer ambiente de atividade física. Supervisão profissional, técnica correta, cargas progressivas e equipamentos bem cuidados compõem o conjunto de medidas que garantem treinos seguros.