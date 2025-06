Moto furtada é abandonada no bairro Nova Três Lagoas e recuperada pela Força Tática

Durante patrulhamento ostensivo na noite de segunda-feira (24), por volta das 19h, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas recuperou uma motocicleta com registro de furto. A ação ocorreu na rua Getúlio Marques Garcia, no bairro Nova Três Lagoas, como parte das ações da Operação Integrada SulMassp.

Os policiais avistaram uma Honda BIZ 125, de cor marrom, estacionada em local que despertou suspeita. Após consulta ao sistema Sigo, foi constatado que o veículo possuía registro de furto/roubo. A motocicleta estava com a carenagem frontal e o painel danificados, além de estar sem os retrovisores, indícios que reforçaram as suspeitas dos militares.