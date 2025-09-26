Motocicletas lideram vendas no país e preocupam autoridades de trânsito em Três Lagoas

As motocicletas seguem como líderes de vendas em todo o Brasil e, em 2025, já representam 42,81% dos veículos emplacados em Mato Grosso do Sul, segundo o Detran-MS. Em Três Lagoas, de janeiro a agosto, foram registradas 18.075 novas motos. A busca por economia e eficiência tem impulsionado esse crescimento, especialmente entre os jovens.
Apesar do aumento nas vendas, as motos também lideram as estatísticas de acidentes. Somente este ano, oito pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo motocicletas em Três Lagoas.
“A frota de veículos tem aumentado de forma expressiva e, no caso das duas rodas, o risco é maior. Muitos condutores ainda não têm habilitação e isso nos preocupa”, afirmou a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.
O diretor municipal de Trânsito, José Aparecido Moraes, também destacou que a gestão tem como prioridade preservar vidas.
“Se tivermos que ser mais rígidos nas abordagens, apreender veículos ou conduzir pessoas para a delegacia, será feito. O objetivo é salvar vidas”, pontuou.
Ele lembrou ainda que acidentes com motos representam mais da metade das internações do SUS e três quartos das indenizações do seguro DPVAT.
Para enfrentar o problema, a Senatran, o Detran e órgãos municipais preparam ações educativas e blitz de fiscalização.
“É fundamental que os motociclistas tenham noções de pilotagem segura, usem equipamentos de proteção e respeitem as regras de trânsito. A pressa não leva a lugar nenhum”, reforçou Moringo.
Além disso, Três Lagoas já se prepara para regulamentar o uso de ciclomotores e bicicletas elétricas. A Resolução 996 do Contran estabelece que, a partir de janeiro de 2026, esses veículos só poderão circular com registro no Detran, luzes de sinalização, retrovisores e o condutor devidamente habilitado ou autorizado.