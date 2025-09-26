Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Veículo

Motocicletas lideram vendas no país e preocupam autoridades de trânsito em Três Lagoas

De janeiro a agosto, foram registradas 18.075 novas motos no município

Pedro Tergolino

Apesar do aumento nas vendas, as motos também lideram as estatísticas de acidentes. Foto: Arquivo.
Apesar do aumento nas vendas, as motos também lideram as estatísticas de acidentes. Foto: Arquivo.

As motocicletas seguem como líderes de vendas em todo o Brasil e, em 2025, já representam 42,81% dos veículos emplacados em Mato Grosso do Sul, segundo o Detran-MS. Em Três Lagoas, de janeiro a agosto, foram registradas 18.075 novas motos. A busca por economia e eficiência tem impulsionado esse crescimento, especialmente entre os jovens.

Apesar do aumento nas vendas, as motos também lideram as estatísticas de acidentes. Somente este ano, oito pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo motocicletas em Três Lagoas.

“A frota de veículos tem aumentado de forma expressiva e, no caso das duas rodas, o risco é maior. Muitos condutores ainda não têm habilitação e isso nos preocupa”, afirmou a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

O diretor municipal de Trânsito, José Aparecido Moraes, também destacou que a gestão tem como prioridade preservar vidas.

“Se tivermos que ser mais rígidos nas abordagens, apreender veículos ou conduzir pessoas para a delegacia, será feito. O objetivo é salvar vidas”, pontuou.

Notícias Relacionadas

Ele lembrou ainda que acidentes com motos representam mais da metade das internações do SUS e três quartos das indenizações do seguro DPVAT.

Para enfrentar o problema, a Senatran, o Detran e órgãos municipais preparam ações educativas e blitz de fiscalização.

“É fundamental que os motociclistas tenham noções de pilotagem segura, usem equipamentos de proteção e respeitem as regras de trânsito. A pressa não leva a lugar nenhum”, reforçou Moringo.

Além disso, Três Lagoas já se prepara para regulamentar o uso de ciclomotores e bicicletas elétricas. A Resolução 996 do Contran estabelece que, a partir de janeiro de 2026, esses veículos só poderão circular com registro no Detran, luzes de sinalização, retrovisores e o condutor devidamente habilitado ou autorizado.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos