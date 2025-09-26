Motocicletas lideram vendas no país e preocupam autoridades de trânsito em Três Lagoas

As motocicletas seguem como líderes de vendas em todo o Brasil e, em 2025, já representam 42,81% dos veículos emplacados em Mato Grosso do Sul, segundo o Detran-MS. Em Três Lagoas, de janeiro a agosto, foram registradas 18.075 novas motos. A busca por economia e eficiência tem impulsionado esse crescimento, especialmente entre os jovens.

Apesar do aumento nas vendas, as motos também lideram as estatísticas de acidentes. Somente este ano, oito pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo motocicletas em Três Lagoas.

“A frota de veículos tem aumentado de forma expressiva e, no caso das duas rodas, o risco é maior. Muitos condutores ainda não têm habilitação e isso nos preocupa”, afirmou a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

O diretor municipal de Trânsito, José Aparecido Moraes, também destacou que a gestão tem como prioridade preservar vidas.