Motociclista morre em acidente com carreta no anel viário da BR-262

Um grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (11) resultou na morte de Maylon Barbosa Juremeira, de 23 anos, em Três Lagoas. Ele pilotava uma Honda Biz branca pela BR-262, no anel viário, sentido Campo Grande, quando colidiu frontalmente contra uma carreta DAF.

De acordo com as primeiras informações, Maylon teria tentado realizar uma ultrapassagem em faixa dupla contínua, momento em que atingiu o caminhão que seguia no sentido contrário. O impacto provocou múltiplas lesões no motociclista.