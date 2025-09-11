Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

TRAGÉDIA

Motociclista morre em acidente com carreta no anel viário da BR-262

Informações são de que, a vítima teria tentado realizar uma ultrapassagem, e acabou batendo de frente com o caminhão

Alfredo Neto

Obras do novo contorno rodoviário veio com promessa de desafogar tráfego pesado e evitar esses tipos de acidentes, mas obras segue paralisadas. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Obras do novo contorno rodoviário veio com promessa de desafogar tráfego pesado e evitar esses tipos de acidentes, mas obras segue paralisadas. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Um grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (11) resultou na morte de Maylon Barbosa Juremeira, de 23 anos, em Três Lagoas. Ele pilotava uma Honda Biz branca pela BR-262, no anel viário, sentido Campo Grande, quando colidiu frontalmente contra uma carreta DAF.

De acordo com as primeiras informações, Maylon teria tentado realizar uma ultrapassagem em faixa dupla contínua, momento em que atingiu o caminhão que seguia no sentido contrário. O impacto provocou múltiplas lesões no motociclista.

Notícias Relacionadas

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e realizaram manobras de reanimação por cerca de 30 minutos, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local.

Agentes do Detran e da Polícia Militar estiveram no trecho para organizar o trânsito e preservar a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica, responsáveis pelos levantamentos de praxe.Este é o segundo acidente com morte registrado em Três Lagoas nesta semana.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos