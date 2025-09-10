Veículos de Comunicação
FATAL

Motociclista de 31 anos morre após colisão com SUV em Três Lagoas

Carlos Henrique sofreu uma parada cardíaca ainda durante atendimento do Samu no local

Alfredo Neto

Condutora de veículo disse que carros em esquina teria atrapalhado sua visão de aproximação da moto. Foto: Divulgação.
Condutora de veículo disse que carros em esquina teria atrapalhado sua visão de aproximação da moto. Foto: Divulgação.

Um mecânico de 31 anos morreu na noite desta terça-feira (9), em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no cruzamento das ruas Antônio Esteves Leal e Manoel Rodrigues Artes, no bairro Nova Americana, região norte de Três Lagoas.

A vítima, identificada como Carlos Henrique, seguia de motocicleta pela rua Antônio Esteves Leal, no sentido oeste, quando foi atingida por um SUV. De acordo com informações colhidas no local, o veículo atravessava a preferencial e invadiu a pista, atingindo a moto. O impacto ocorreu na lateral esquerda do carro.

Com a força da batida, o motociclista sofreu lesões graves no tórax e na cabeça. Apesar das dores, ele chegou a ser atendido consciente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente, o suporte básico prestou socorro, mas o quadro clínico se agravou rapidamente, sendo necessário acionar a Unidade de Suporte Avançado (USA).

Durante a interceptação feita pela USA, Carlos Henrique apresentou parada cardiorrespiratória e precisou ser submetido a manobras de reanimação, incluindo intubação. O quadro foi revertido momentaneamente, e a vítima foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé.

Pouco tempo após dar entrada na emergência, o motociclista sofreu nova parada cardíaca. Apesar dos esforços da equipe médica, o óbito foi confirmado.

A condutora do SUV relatou que trafegava pela rua Manoel Rodrigues Artes, no sentido centro, e que teria parado no cruzamento. Segundo sua versão, ao tentar atravessar, foi surpreendido pela moto, que estaria encoberta por veículos estacionados próximos à esquina, o que teria dificultado a visibilidade.

