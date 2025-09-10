Motociclista de 31 anos morre após colisão com SUV em Três Lagoas

Um mecânico de 31 anos morreu na noite desta terça-feira (9), em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no cruzamento das ruas Antônio Esteves Leal e Manoel Rodrigues Artes, no bairro Nova Americana, região norte de Três Lagoas.

A vítima, identificada como Carlos Henrique, seguia de motocicleta pela rua Antônio Esteves Leal, no sentido oeste, quando foi atingida por um SUV. De acordo com informações colhidas no local, o veículo atravessava a preferencial e invadiu a pista, atingindo a moto. O impacto ocorreu na lateral esquerda do carro.

Com a força da batida, o motociclista sofreu lesões graves no tórax e na cabeça. Apesar das dores, ele chegou a ser atendido consciente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente, o suporte básico prestou socorro, mas o quadro clínico se agravou rapidamente, sendo necessário acionar a Unidade de Suporte Avançado (USA).